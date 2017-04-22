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Очереди на границе в воскресенье: более 550 фур на выезде в Литву

23.04.2017 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 апр — Sputnik. Более 550 грузовых автомобилей скопились в очереди в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Заторы на границе на западном направлении начали образовываться накануне. Традиционно самыми загруженными пунктами пропуска являются белорусско-литовские. Так, согласно информации Госпогранкомитета на 14:00 23 апреля, 556 фур ожидают своей очереди на выезд в Литву:

  • "Котловка" — 90
  • "Каменный Лог" — 230
  • "Бенякони" — 96
  • "Привалка" — 140

Затруднения в этих ПП испытывают и легковушки: в "Котловке" стоят 50 авто, в "Каменном Логе" — 100, и "Лоше" — 25.

На латвийском направлении 140 большегрузов:

  • "Григоровщина" — 75
  • "Урбаны" — 65

Всего 20 легковых машин стоят в "Урбанах".

На белорусско-польской границе ситуация полегче. Там 38 фур — в "Брузгах", 40 — в "Берестовице". Что касается легкового транспорта, то 50 машин ждут своего часа в "Берестовице".

На белорусско-украинской границе все свободно.  

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего машин, по информации пограничников, сейчас в пункте пропуска "Каменный Лог", меньше всего - в "Котловке".

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