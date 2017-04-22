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Очереди на границе в воскресенье: более 550 фур на выезде в Литву
23.04.2017 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Более 550 грузовых автомобилей скопились в очереди в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.
Заторы на границе на западном направлении начали образовываться накануне. Традиционно самыми загруженными пунктами пропуска являются белорусско-литовские. Так, согласно информации Госпогранкомитета на 14:00 23 апреля, 556 фур ожидают своей очереди на выезд в Литву:
Затруднения в этих ПП испытывают и легковушки: в "Котловке" стоят 50 авто, в "Каменном Логе" — 100, и "Лоше" — 25.
На латвийском направлении 140 большегрузов:
Всего 20 легковых машин стоят в "Урбанах".
На белорусско-польской границе ситуация полегче. Там 38 фур — в "Брузгах", 40 — в "Берестовице". Что касается легкового транспорта, то 50 машин ждут своего часа в "Берестовице".
На белорусско-украинской границе все свободно.
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Больше всего машин, по информации пограничников, сейчас в пункте пропуска "Каменный Лог", меньше всего - в "Котловке".
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