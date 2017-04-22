МИНСК, 23 апр — Sputnik. Более 550 грузовых автомобилей скопились в очереди в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Заторы на границе на западном направлении начали образовываться накануне. Традиционно самыми загруженными пунктами пропуска являются белорусско-литовские. Так, согласно информации Госпогранкомитета на 14:00 23 апреля, 556 фур ожидают своей очереди на выезд в Литву:

"Котловка" — 90

"Каменный Лог" — 230

"Бенякони" — 96

"Привалка" — 140

Затруднения в этих ПП испытывают и легковушки: в "Котловке" стоят 50 авто, в "Каменном Логе" — 100, и "Лоше" — 25.

На латвийском направлении 140 большегрузов:

"Григоровщина" — 75

"Урбаны" — 65

Всего 20 легковых машин стоят в "Урбанах".

На белорусско-польской границе ситуация полегче. Там 38 фур — в "Брузгах", 40 — в "Берестовице". Что касается легкового транспорта, то 50 машин ждут своего часа в "Берестовице".

На белорусско-украинской границе все свободно.