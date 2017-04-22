В послании к парламенту и народу Беларуси Александр Лукашенко отметил, что все рынки в мире уже поделены. Данный тезис стал поводом для дискуссии в студии радио Sputnik Беларусь о роли нашей страны как во взаимодействии с внешними экономиками и о положении дел на внутреннем рынке, где имеются большие резервы в плане совершенствования технологий и производств.

Все это в совокупности является поводом для появления новой программы развития, где государство выступит в роли корпорации, учитывающей все сегменты рынка и интересы всех его участников, отметили собеседники в студии Sputnik.

директор Белорусского инновационного фонда Дмитрий Калинин припомнил слова одного из европейских бизнесменов о том, что в Беларуси "идеальные условия для бизнеса, поскольку в ней пока еще ничего нет". При этом, по мнению самого Калинина, наша страна не может быть самодостаточным рынком.

"Сегодня любой продукт должен ориентироваться на глобальный рынок, чтобы выигрывать в конкурентной борьбе как с европейскими компаниями, превосходящими нас в технологиях, так и с китайскими, с их дешевой рабочей силой", — сказал Калинин.

В качестве примера гость Sputnik привел Израиль, который занимается разработкой технологий с их последующим масштабированием до мировых уровней. Иными словами, конкурентная борьба предполагает снижение издержек, а издержки снижаются за счет масштабов производства, считает Калинин.

По мнению эксперта, жизнь подталкивает нашу страну к тому, чтобы государство выступало как корпорация, где все звенья промышленности и технологические цепочки должны быть взаимосвязаны друг с другом, а вся страна представляла бы собой некий кластер. Успешные отрасли должны проецировать свои достижения на другие субъекты экономики, подтягивая тем самым их развитие.

Беседу с директором Белорусского инновационного фонда Дмитрием Калининым слушайте на радио Sputnik Беларусь.