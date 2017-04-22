Новый герой проекта « Легионеры » − футболист брестского «Динамо» Адриан Аврамия. 25-летний румын перебрался в Западную Беларусь в июле прошлого года. Он готовился столкнуться здесь с криминальными пережитками 90-х, а увидел европейскую страну с неконфликтными людьми. Адриан рассказал SPORT.TUT.BY, что его румынские приятели просят привезти из Беларуси и почему очереди на границе с Польшей, пожалуй, главный минус жизни в Бресте.





− До перехода в «Динамо» я никогда не играл за границей, так что рискнул на первый легионерский опыт. Были варианты продолжения карьеры и в Румынии, но решил, что белорусский чемпионат может стать хорошим стартом для прописки в большом футболе. Мы с женой довольно легко адаптировались в Бресте, ведь Румыния и Беларусь — не два разных мира, а во многом схожие страны: у нас почти одинаковая еда и образ жизни. Конечно, не хватает друзей и родственников, но классные брестские болельщики и партнеры по команде компенсируют это. Как-то африканские легионеры «Динамо» собрали несколько ребят на национальный ужин, я в ответ позвал парней в гости на румынскую кухню: приготовил наше блюдо — поленту (аналог мамалыги) со свининой, яйцами и колбасками. Очень здорово и душевно посидели.

«Когда узнал, что мной интересуется белорусский клуб, сразу подумал о России и сказал: «Боже мой!»

Футболист вспоминает, как обдумывал переезд в Брест и к чему морально готовился.

− Агент рассказал, что мной интересуется белорусский клуб, а я сразу подумал о России и сказал: «Боже мой! Там же постоянные драки, происшествия и разборки». Такое впечатление складывается из-за информации в интернете. Думаю, что при упоминании восточноевропейских стран у многих людей возникают ассоциации с Россией, а не с другими маленькими государствами. У России имидж страны с суровыми реалиями. Хоть сам я никогда там и не был, с интересом жду возможности съездить в Санкт-Петербург и Москву. Не думаю, что это будет опасно: постараюсь не привлекать внимания, просто, как невидимка, понаблюдаю за жизнью россиян.

Аврамия предполагал, что уклады жизни, как и менталитеты, у белорусов и русских очень схожи.

− Я провел в Беларуси полгода и теперь могу сказать, что эта страна не уступает Центральной и даже Западной Европе. Честно признаюсь, до переезда знал лишь столицу Беларуси и два футбольных клуба — БАТЭ и минское «Динамо». Для меня стало сюрпризом, какая Беларусь на самом деле: миролюбивая, спокойная и очень красивая страна — повсюду зеленые зоны и парки. Да и белорусы приятные — не такие агрессивные, как румыны. Если бы меня попросили нарисовать портрет белоруса, он был бы следующим: высокий блондин с ростом 190 сантиметров, светлыми глазами, дисциплинированный, сосредоточенный и опрятно одетый. К слову, белорусы не повернуты на дорогих брендах одежды, машинах и аксессуарах. В Румынии многие пытаются выделиться этим и показать состоятельность.





Возможно, в Беларуси тоже есть такие люди, но я не слишком обращаю на это внимание — я не женщина, чтобы пристально следить за внешностью других. А еще вы четко знаете, что надо делать, не конфликтуете по любому поводу и не нарушаете закон. Взять хотя бы дорожное движение: если в Беларуси стоит знак 50 км/ч, водители будут ехать именно с такой скоростью, а в Румынии уже начали бы сигналить со всех сторон — просто катастрофа! Мне сложно сравнить Минск и Бухарест, потому что я провел в белорусской столице всего три дня, когда приезжал на операцию — не лучший повод познакомиться с городом.

Друзья и родственники румынского защитника с любопытством расспрашивают его о жизни в Беларуси (в основном, конечно, не о зеленых зонах, а о ценах и выгодных товарах).

− Рассказываю, что здесь вы не найдете ни одной бумажки на тротуаре, не встретите цыганок или попрошаек. Все люди работают и не ищут легких путей. По моим впечатлениям, белорусы живут хорошо. В Румынии цены выше, чем здесь, а средняя зарплата, которую получают на руки, — 300 евро. С таким доходом можно позволить себе очень скромную жизнь — поход в ресторан в лучшем случае раз в месяц, никаких отпусков за границей (при хорошем раскладе — раз в год поездка к морю или в горы в пределах Румынии). Думаю, что 500 долларов — приличная и оптимальная зарплата для Беларуси. На эти деньги здесь можно комфортно жить. Румынские цены в разы отличаются от белорусских: бензин у вас в два раза дешевле — литр стоит 60 центов, а в Румынии — евро и 20 центов. Мои друзья часто спрашивают, почем в Бресте сигареты и алкоголь. И когда узнают, что пачка сигарет стоит в 3 раза дешевле, чем в Румынии, просят привезти. Приходится объяснять, что на таможне эти товары жестко контролируют.

«Беларусь находится в лидерах по потреблению алкоголя на душу населения, но я не замечаю пьяниц на улицах»

Динамовец отмечает сравнительно низкие цены на алкогольные и табачные товары в Беларуси, но не видит в этом проблемы для общества.

− Я читал в интернете, что Беларусь находится в лидерах по потреблению алкоголя на душу населения в Европе. Не знаю, насколько правдивы такие рейтинги. Лично я не замечаю на улицах пьяниц или людей, которые еле стоят на ногах из-за спиртного. В Румынии существует культура потребления вина. Многие семьи заготавливают домашнее вино. Люди выпивают бокал в день как лекарство, не превращая это в зависимость. Но я не знаю, действительно ли такое лекарство лечит — с такой регулярностью я не пью ни вино, ни другие алкогольные напитки.

Адриан и его жена любят путешествовать. Они не теряют времени даром и периодически устраивают себе туристические уикенды в ближайшие европейские столицы.

#adventurecontinue Публикация от Adrian Avramia (@avramiaadrian) Дек 3 2016 в 6:15 PST

− Когда пересекаю границу, у меня нет мыслей: «О! Вот теперь я в Евросоюзе. Вот это настоящая Европа!». Беларусь тоже достаточно европейская страна. Главный минус, который напоминает о том, что Беларусь не входит в шенгенскую зону, − это граница. От Бреста до Варшавы всего 200 километров, но на границе с Польшей приходится стоять 4−5 часов — очень утомительная процедура. Если бы все проходило быстрее, можно было бы чаще срываться в спонтанные поездки. А так, чаще всего провожу выходные в Бресте.

Аврамия ходит на все домашние игры БГК имени Мешкова. Он не относит себя к ярым фанатам, а просто называет этот вариант отличным для проведения досуга.

− В школьные годы моя жена играла в гандбол, но получила повреждение и закончила со спортом. Честно говоря, тогда я не очень-то любил ходить на матчи, а в Бресте мы стали постоянными зрителями. У жителей города есть большой выбор из спортивных мероприятий. Конечно, первым делом я бы посоветовал всем идти на футбол, а уже потом на гандбол и все остальное, ха-ха. Кстати, в Бресте есть знаменитый гребной канал. Мои родители — тренеры по гребле, поэтому они сразу сказали мне: «Адриан, обязательно посети в Бресте лучший гребной канал в Европе!». В городе хватает развлечений — было бы свободное время. Помимо спортивных ивентов можно выбраться в парк Первого мая, Брестскую крепость, на пляж у гребного канала или просто погулять по Советской улице. Я бы с удовольствием ходил и в кинотеатры, но фильмы показывают без английских субтитров. А в русской озвучке пойму одну из пяти или десяти фраз.

«На занятиях по русскому парни называют меня отличником»

Адриан посещает занятия по русскому языку, которые клуб организовал для легионеров. Защитник уже заслужил репутацию самого примерного ученика.

− В прошлом году иностранцы ходили на курсы русского, а белорусские игроки изучали английский. Причем посещение занятий было обязательным. В этом сезоне все должно возобновиться. Это полезная штука, хоть и не всем нравилась. Парни называют меня отличником, но я просто придерживаюсь такой логики: если ты приходишь и тратишь время, нет смысла отвлекаться и заниматься ерундой. Толк от занятий есть, когда ты сосредоточен и настроен на учебу. Нам даже задавали домашнюю работу — все, как в школе. Самым сложным было запомнить алфавит и не путать его с латинским. Например, русская буква «в» пишется так же, как латинская «b», поэтому в первое время в голове была каша. В целом, произношение дается без особых трудностей: буквы и звуки соответствуют друг другу, как и в румынском языке. Нет такого, как в английском — пишем «i», а читаем «ай». Я стараюсь болтать по-русски в магазинах, общественных местах, даже в раздевалке часто говорю на русском. Знаю, что грамматика, да и произношение, далеки от идеала, но я только учусь.

Аврамия вместе с напарниками бодро начал новый футбольный сезон. По его словам, атмосфера на домашнем стадионе «Динамо» наконец стала такой, какой и подкупает игра номер один.





− В последних матчах брестские болельщики показали, каким должен быть настоящий футбол. Хочется, чтобы аншлаги собирали не только игры с БАТЭ или минским «Динамо», но и все остальные. Энергетика фанов способна заряжать нас не только на 90, а на все 200 минут игры. Думаю, никакая инфраструктура не сможет удержать людей на трибунах, если не будет хороших результатов. Поэтому мы выкладываемся для зрителей, а они приходят ради нас — этот постоянный круговорот и есть суть футбола.