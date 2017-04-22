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Погода: в понедельник обойдется без сильного ветра

23.04.2017 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 апр — Sputnik. Погода в понедельник, 24 апреля, принесет небольшое потепление — температура воздуха в Минске поднимется до +8..+10°С. В то же время сильного ветра, которым были отмечены выходные, не ожидается — холодный северный ветер сменится западным 4-6 м/с, сообщили в Гидрометцентре.

Погоду в понедельник основном будут оказывать влияние неустойчивые воздушные массы, поступающие с юга Балтийского моря. Днем преимущественно по северо-восточной половине страны ожидаются небольшие кратковременные осадки, возможен мокрый снег. В Беларуси температура воздуха ночью может опуститься до —5..+1°С, а днем в отдельных регионах поднимется до +11°С.

Во второй части недели возможны сильные дожди.

 
Теги: Минск
 
 
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Воздух в понедельник прогреется до десяти градусов тепла, к концу недели ожидаются дожди.

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