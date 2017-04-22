МИНСК, 23 апр — Sputnik. Погода в понедельник, 24 апреля, принесет небольшое потепление — температура воздуха в Минске поднимется до +8..+10°С. В то же время сильного ветра, которым были отмечены выходные, не ожидается — холодный северный ветер сменится западным 4-6 м/с, сообщили в Гидрометцентре.

Погоду в понедельник основном будут оказывать влияние неустойчивые воздушные массы, поступающие с юга Балтийского моря. Днем преимущественно по северо-восточной половине страны ожидаются небольшие кратковременные осадки, возможен мокрый снег. В Беларуси температура воздуха ночью может опуститься до —5..+1°С, а днем в отдельных регионах поднимется до +11°С.

Во второй части недели возможны сильные дожди.