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Потапейко: наблюдать за текущими выборами – настоящий драйв

23.04.2017 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президентские выборы во Франции в самом разгаре, в списках избирателей около 45 миллионов человек, Ле Пен, Фийон и Макрон имеют приблизительно одинаковые шансы на победу, и мало кто из политологов претендует на правдивый прогноз, понадобится ли второй тур.

Последние веяния и тенденции европейского избирательного процесса ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом Павлом Потапейко.

Потапейко: наблюдать за текущими выборами – настоящий драйв
© REUTERS Benoit Tessier
Политолог: перестрелка в Париже произошла как раз во время теледебатов

"Если брать опросы, которые, кстати, подвели, и с выборами в США, и с brexit, то в лидерах Макрон и Ле Пен, но что-то мне подсказывает о возможности некой неожиданности. Франция — страна унитарная, там действительно решает большинство населения. Несмотря на то, что интрига первого тура не исчерпана, все же будет второй тур, и там развернется настоящая борьба", — сказал Потапейко.

Эксперт отдельно отметил, что сегодня во всех странах электорат делится ровно пополам. К примеру, недавний референдум в Турции — 50 на 50. Выборы в Эквадоре — 51 на 49. И это приобретает характер мирового тренда, полагает эксперт.

По мнению Павла Потапейко, в мире серьезно укрепляются позиции сторонников традиционных, национальных ценностей, что встречает упорное сопротивление приверженцев глобализма, в итоге приходится наблюдать усиление того, что часто называют "поляризацией".

Аудиоверсию беседы с политическим экспертом Павлом Потапейко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Павел Потапейко на примере президентской кампании во Франции рассуждает о новом устойчивом тренде избирательного процесса и расстановке...

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