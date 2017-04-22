Президентские выборы во Франции в самом разгаре, в списках избирателей около 45 миллионов человек, Ле Пен, Фийон и Макрон имеют приблизительно одинаковые шансы на победу, и мало кто из политологов претендует на правдивый прогноз, понадобится ли второй тур.

Последние веяния и тенденции европейского избирательного процесса ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом Павлом Потапейко.



© REUTERS Benoit Tessier Политолог: перестрелка в Париже произошла как раз во время теледебатов

"Если брать опросы, которые, кстати, подвели, и с выборами в США, и с brexit, то в лидерах Макрон и Ле Пен, но что-то мне подсказывает о возможности некой неожиданности. Франция — страна унитарная, там действительно решает большинство населения. Несмотря на то, что интрига первого тура не исчерпана, все же будет второй тур, и там развернется настоящая борьба", — сказал Потапейко.

Эксперт отдельно отметил, что сегодня во всех странах электорат делится ровно пополам. К примеру, недавний референдум в Турции — 50 на 50. Выборы в Эквадоре — 51 на 49. И это приобретает характер мирового тренда, полагает эксперт.

По мнению Павла Потапейко, в мире серьезно укрепляются позиции сторонников традиционных, национальных ценностей, что встречает упорное сопротивление приверженцев глобализма, в итоге приходится наблюдать усиление того, что часто называют "поляризацией".

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