Успех Александры Саснович в поединке с Тимеа Бачински (6:2, 7:6) принес второе очко сборной Беларуси в матче со Швейцарией в полуфинале Кубка Федерации. На пресс-конференции Саснович рассказала, как ей удалось победить, а Бачински предложила не сравнивать Сашу с Викторией Азаренко.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Отметим, что Бачински располагается на 22-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Саснович — на 96-й позиции. Теннисистки являются первыми номерами своих команд. В первый игровой день каждая принесла своей сборной по победе. Александра в напряженной встрече смогла одолеть Викторию Голубич — 6:3, 5:7, 7:5. Тимеа по итогам двух сетов была лучше Арины Соболенко — 6:4, 7:5.

Александра Саснович: На протяжении последних недель следила за Бачински

— Показала очень качественный теннис. Давно такого не случалось. Понятно, Тимеа долго не играла в «одиночке», но боролась так, как будто у нее была регулярная практика.

Первый сет хорошо сложился для меня, а во втором при счете 5:3, видимо, рано поверила, что могу победить. Не стоило… Как всегда. Ну я всего лишь человек. Хорошо провела тай-брейк. Допустила только одну невынужденную ошибку, а второе очко Бачински взяла сама — забила мяч.

В общем, очень довольна и рада принести второе очко сборной в матче.

— Известно, что команда умеет готовиться к матчам. Как подошли к Бачински?

— На протяжении последних недель следила за Тимеа. Она ведь, как и я, была на турнире в швейцарском Биле. Правда, играла только в паре. Отмечали с тренером ее манеру. Справа она часто отправляет резаные мячи, слева — активно. То есть понимала, что будет делать Тимеа и была готова к этому. Да, вчера для меня был более неудобный соперник (Виктория Голубич. — Прим.ред.). Сегодня на порядок лучше сыграла.

— Во втором сете вам дважды не удалось подать на матч. Как справлялись с эмоциями?

— Старалась не думать об этом, а концентрироваться на настоящем. Сказала себе: «Продолжай работать, не теряй концентрацию, играй каждый мяч».

— Как после вчерашнего поединка вы готовились ко второму игровому дню?

— В 20.00 была дома. Сперва покушала, а потом стала разбирать встречу с Голубич. Смотрела, как могу улучшить свою игру. Отец увидел и сказал: «Саша, успокойся! Отдохни». Мне важно было понять, почему я ошибаюсь.

С хорошим настроением проснулась, покушала. Люблю покушать! Приехали на корт, тренер остался доволен мной. Сказал: «Будешь так играть [с Бачински] - и все получится».

— Тимеа Бачински высказала в ваш адрес много комплиментов.

— Она очень хороший добродушный человек. Приятно с ней соревноваться. Читала пару ее интервью. Тимеа проходила через сложные этапы в карьере и даже завершала карьеру и работала официанткой. Думаю, что многие вещи в жизни она переосмыслила. А помог в этом человек, который направил ее. Для меня такой человек — мой тренер.

— Бачински призналась, что будет готова выйти в паре с Мартиной Хингис. То есть швейцарцы проведут замену, если добудут второе очко в четвертом поединке. Вы еще можете вернуться на корт в этом матче?

— Если Саснович понадобится, Саснович выйдет.

Тимеа Бачински: По себе знаю, что значит, когда тебя все время с кем-то сравнивают

— Тяжело признавать, но Александра оказалась лучше и сильнее меня в этот раз. Саша была полностью сконцентрирована на игре и принимала верные решения в нужный момент. Пожалуй, ей было чуть проще. Так всегда бывает, когда твой рейтинг ниже, чем у соперника.

Имело значение и покрытие, и поддержка зрителей, и серия побед, которую накануне матча Кубка Федерации одержала Саша. Тяжело бороться, когда теннисистка напротив настолько уверена в себе. Жаль, что не смогла добыть очко для своей команды. Сделала все зависящее от меня. Старалась уж если не выиграть, то максимально продлить встречу.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— Можете ли вы еще сыграть в парном поединке?

— Конечно, я полностью нахожусь в распоряжении своей команды. Вчера поделилась с Викторией Голубич наблюдениями об игре Арины Соболенко. Буду рада, если Вика предоставится мне еще один шанс сыграть в этом матче. Думаю, мы можем выложить все фишки на стол, как в покере, так как терять нечего.

— В конце второго сета вы сделали два обратных брейка, а на тай-брейке проиграли пять розыгрышей подряд. С чем связываете?

— Любой из нас несовершенен. В этой ситуации все могло обернуться и иначе, так как я боролась за каждое очко на тай-брейке. Как мы сегодня видели, рейтинг — не показатель в теннисе. Иногда соперник просто лучше тебя, и ничего не остается, как принять это.

— Вы улыбаетесь даже после проигрыша. А многие белорусские спортсмены не следует вашему примеру после побед.

— Спасибо за теплые слова. Знаете, Венгрия, моя историческая родина, стала немного свободнее, чем то, какой я помню ее. Видела много разных вещей в детстве. Понимаю, что уклад жизни в разных местах на планете отличается. А также знаю, что просто улыбнувшись, ты можешь сделать мир добрее. Слышала где-то, что, если улыбнуться всего один раз, рядом расплывутся в улыбке еще семеро.

— Как вы оцените перспективы Саши Саснович в туре? Сможет ли она добиться таких же успехов, как Виктория Азаренко?

— В белорусской команде много молодых прекрасных игроков. Стиль у каждого свой собственный. Коллектив сильный, вас ждет прекрасное будущее.

Думаю, Саша улучшила многое в своей игре за последние месяцы. Не знаю почему, но я рада за нее. Судя по нашим встречам в туре, Саша — отличная девушка. Скромная. И с Викой я бы не стала ее сравнивать. Они тренируются в непохожих условиях и просто разные люди.

Честно говоря, я по себе знаю, что значит, когда тебя все время с кем-то сравнивают. Не хочу, чтобы кто-то еще жил с таким грузом. Меня с ранних лет называли второй Мартиной Хингис! Позвольте, Мартина — единственная в своем роде. Вика Азаренко — это Вика Азаренко. Саша — это Саша. Вне зависимости от положения Саши в рейтинге, она дарит хорошее настроение людям своим теннисом, и это главное. Не сопоставляйте своих игроков с кем-либо, а наслаждайтесь тем, что они делают. Поддерживайте их!