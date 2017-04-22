В Минске состоялось открытие байкерского сезона от мотоклуба Iron Pride MC. Не помешал мотоциклистам ни лютый холод, ни пронизывающий ветер. Мотоциклисты собрались в Ледового дворца на улице Притыцкого. Там же все желающие могли сдать экзамен на права категории «А» — для этого байкерам достаточно было сдать на площадке необходимые элементы. AUTO.TUT.BY посмотрел, как проходило мероприятие.



Еще накануне казалось, что мероприятию суждено было провалиться — низкая температура, дождь со снегом, сильный ветер. Только самый отчаянный сумасброд поедет в такую погоду на мотоцикле. А утром, в день открытия мотосезона, был такой же холод и порывистый ветер, разве что с неба не накрапывало. Сбор мотоучастников был объявлен с 9.00, но даже около 10.00 возле ледового дворца на улице Притыцкого больше половины площадки пустовало. На прошлогоднем открытии в это время уже вовсю шла тусовка.

— Может многие уехали в деревни, кто-то, накануне Радуницы, поехал на кладбище. Вот поэтому людей так мало. Да и холодно очень, может не захотели люди ехать, — предположил инспектор ГАИ, который дежурил на въезде на площадку.

Проверка документов у мотоциклистов на въезде — традиционная форма контроля, которую проводит ГАИ. Проверяют состояние мотоцикла и документы: наличие водительского удостоверения, страховки, техосмотра.

— Чаще всего мотоциклисты игнорируют прохождение техосмотра. Бесправники и люди на незарегистрированных мотоциклах сюда не приезжают — ведь мы сразу заберем их транспорт на штрафплощадку.

Инспекторы отметили, что без техосмотра попадаются байкеры любого возраста и на разных мотоциклах.

— Совсем не значит, что если человек на «спортаче», то он нарушитель. Нормальных ребят, у которых все в порядке с документами и ПДД они соблюдают — очень много. Но даже солидные дядьки на дорогих круизерах сегодня попадались без ТО, — рассказали сотрудники ГАИ.











Самое оживленное место было с краю площадки возле небольшого навеса, который, казалось, вот-вот сорвется и улетит от очередного рывка ветра. Здесь желающие могли сдать практический экзамен на право управления мотоциклом. Перед площадкой даже образовалась небольшая очередь. О том, чтобы усложнить испытания для мотоциклистов, о чем на недавней онлайн-конференции говорил начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк , экзаменаторы пока ничего не знают, поэтому в выполняемых упражнениях для потенциальных байкеров ничего нового: движение по прямой с переключением передач с низшей на высшую и наоборот, повороты малого радиуса — восьмерка и круг, колейную доску, не снимая ног с подножки и на минимальной скорости.

В очереди на сдачу экзамена замечаем двоих: крупного мужчину и миниатюрную блондинку. Оказалось, это муж привел свою супругу на сдачу экзамена.





— Сдаст, все будет нормально. В жене я уверен. Около месяца сам учил ее ездить, Юля все умеет, — говорит мужчина, но взгляд его неотрывно следует за женой, которая пошла под навес подавать документы — видимо, все же волнуется.

Глава семьи рассказал, что сам ездит на круизере. Его Юля долгое время была пассажиром, а потом и сама изъявила желание управлять мотоциклом.

— Она машину отлично водит. И мотоцикл будет водить. Я не считаю женщин автомобилисток и мотоциклисток обезьяной с гранатой. Среди них есть прекрасные водители.





Юля уверенно тронулась на старте на «минскаче», а вот на кругах мотоцикл замедлился, его немного повело и девушка сбила сначала одну фишку, а следом еще одну.

— Не сдала, — сказал экзаменатор, а потом приободрил: — Ничего, вы ж первый раз сдаете. Еще есть попытки.

Кстати, в этот день не только Юля не сдала экзамен, было еще несколько человек, которым что-то помешало это сделать.

Рядом с площадкой для сдачи экзамена расположилась еще одна, предназначенная уже для опытных мотоциклистов. Байкерам предлагалось по созданному искусственными препятствиями треку пройти его как можно быстрее. Соревнование проходило в тренировочном формате. На трек заезжали и шустрые спортбайки и солидные круизеры. Повороты были резкие, и чтобы войти в них, байки сильно наклонялись, а большие мотоциклы во время таких маневров подножками скребли по асфальту.





— Я в сентябре прошлого года выиграл соревнования «MotoGymkhana» в классе круизеров, поэтому для меня ничего сложного в этой трассе нет, — улыбается водитель Андрей Труханович, лихо прошедший трек.

Но бывалые и опытные водители тоже делают ошибки — один из байкеров во время прохождения трека очень сильно наклонился, еще секунда — и мотоцикл с водителем уже лежали на асфальте. Но ничего страшного не произошло — байкеру помогли подняться товарищи, а благодаря экипировке обошлось без травм и парень поехал дальше.





Ближе к 11.00 мотоциклистов стало значительно больше. А на въезде даже образовался хвост из ревущих двухколесных транспортных средств.

«Хоп-хей лалалэй!» — разрывались динамики белоснежного круизера, сверкающего лампочками. «Тулула-тулула, в голову мою надуло ла-лааа» — хрипели колонки небольшого мотоцикла, который стоял рядом.





















Постепенно стоянка возле ледового дворца полностью была занята мотоциклами. Многие из тех, кто приехал пораньше, уже успели замерзнуть. И если байкеры мужественно не подавали вид, что им холодно, то их пассажирки кутались в платки и согревались горячими напитками.

— Очень холодно. Особенно в ноги, — призналась Яна, которая приехала пассажиром на спортбайке. — Я знала, что будет холодно, но все равно поехала. Я уже ездила в большой колонне с мотоциклистами — это непередаваемое словами ощущение. Ревущие моторы рядом, душа разрывается от радости. Стоит померзнуть ради этого!





— Чтобы не замерзнуть, надо было подготовиться к поездке. У меня вот термобелье и куртка утепленная. Я вообще сезон открыл уже, месяц назад теплые дни были, вот я и погонял, — рассказал один из участников. — Если бы сегодня дождь был, может и не поехал бы. Но асфальт сухой и всем удалось собраться. Может это даже знак свыше — что нынешний сезон будет хороший, без серьезных происшествия. Дай Бог.





После полудня прохожие наблюдали завораживающее зрелище: движение транспорта перекрыли, а на улице Притыцкого мотоциклы выстроились в широкую колонну, которая проследовала через проспекты Пушкина и Победителей к футбольному манежу. Сколько мотоциклов приняли участие в открытии байкерского сезона — в ГАИ говорить не берутся, точных данных нет. «Но уж не меньше, чем в прошлом году, и погода не помешала», — констатировали инспекторы.





По сообщению ГАИ Фрунзенского района открытие байкерского сезона прошло без серьезных происшествий. Однако, некоторые нарушения инспекторы все же выявили.

— Самое типичное нарушение — не пройденный техосмотр — 20 нарушителей, 8 из которых — повторники. Без страховки было 3 человека, без водительского удостоверения — два водителя. По одному нарушению привлекли за техсостояние мотоцикла, госномера и нарушение правил перевозки пассажиров. Последний нарушитель перевозил на бензобаке ребенка лет десяти — о чем человек думал!



