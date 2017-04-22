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Литовский самолет нарушил границу Беларуси: комментарий Минобороны
23.04.2017 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусские военные будут вынуждены применить силу, если нарушение государственной воздушной границы республики повториться, заявил заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Олег Двигалев, комментируя инцидент с литовским самолетом.
Литовское воздушное судно нарушило госграницу Беларуси в среду, 19 апреля. Инцидент произошел днем:
"Несмотря на добрососедские отношения с Литовской республикой, хотелось бы, чтобы Литва понимала важность выполнения соглашений, соблюдала международное законодательство, не допускала таких нарушений со своей стороны. Военно-воздушные силы и войска ПВО, если такие случаи будут повторяться, вынуждены будут применить и силовые меры воздействия", — заявил Догилев в эфире телеканала "Воен-ТВ".
Он выразил надежду, что пилот самолета совершил непреднамеренную ошибку, а не специально планировал свой полет на территорию Беларуси. "Надеюсь, что литовская сторона это подтвердит", — продолжил Догилев.
Ранее сообщалось, что
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МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусские военные будут вынуждены применить силу, если нарушение государственной воздушной границы республики повториться, заявил заявил...
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