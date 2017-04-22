МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусские военные будут вынуждены применить силу, если нарушение государственной воздушной границы республики повториться, заявил заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Олег Двигалев, комментируя инцидент с литовским самолетом.

Литовское воздушное судно нарушило госграницу Беларуси в среду, 19 апреля. Инцидент произошел днем: в 13:40 самолет углубился на территорию республики, спустя три минуты он развернулся и покинул воздушное пространство страны . По информации министерства обороны, нарушение произошло вблизи строящейся Белорусской АЭС. Вероятнее всего, самолетом управляло гражданское лицо. Воздушное судно контролировалось средствами ПВО.

"Несмотря на добрососедские отношения с Литовской республикой, хотелось бы, чтобы Литва понимала важность выполнения соглашений, соблюдала международное законодательство, не допускала таких нарушений со своей стороны. Военно-воздушные силы и войска ПВО, если такие случаи будут повторяться, вынуждены будут применить и силовые меры воздействия", — заявил Догилев в эфире телеканала "Воен-ТВ".

Он выразил надежду, что пилот самолета совершил непреднамеренную ошибку, а не специально планировал свой полет на территорию Беларуси. "Надеюсь, что литовская сторона это подтвердит", — продолжил Догилев.

Ранее сообщалось, что белорусский МИД вручил литовскому послу ноту протеста в связи с инцидентом . Как подчеркнуто в ноте внешнеполитического ведомства, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.