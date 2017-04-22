Официальное открытие мотосезона-2017 состоялось в Минске в воскресенье, 23 апреля. Байкеры собрались у Ледового дворца, затем организованной колонной они отправились к Футбольному манежу. Колонна растянулась на несколько километров. Несмотря на непогоду, на территории у манежа мотоциклисты устроили настоящее шоу.

Открытие мотосезона прошло в рамках выставок "Мотовелоэкспо" и "Кастом и тюнинг шоу". Завтра, 24 апреля, у Футбольного манежа пройдет II Открытый чемпионат Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов и велосипедов.