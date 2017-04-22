Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси 23 апреля обыграли сверстников из Латвии в третьем матче серии за выживание и сохранили прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.

Беларусь — Латвия — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Беларусь: Грищенко; Дерябин — Борщёв, Мартынов (К) — Филяев — Дроздов; Еременко (А) — Габрусь, Кот — Балтрук — Павленко; Саврицкий — Гурбан, Сапего — Аносов — Ажгирей; Фирсов — Ануфриенко — Дробыш; Никитин.

Шайбы: 1:0 — Дроздов (Мартынов, Борщёв, 6.27), 2:0 — Дерябин (Мартынов, 19.25), 3:0 — Павленко (Борщёв, Саврицкий, 44.00), 3:1 — Яшунов (Каркльш, Смирнов, 50.33, в болльшинстве 5 на 3).

Броски: 25−24 (9−7, 11−8, 5−9).

Штраф: 20−2.

Вратари: Грищенко (95,83% отраженных бросков) — Рауза (50.03−50.33, 56.33−58.03; 88% отраженных бросков).

В первом периоде белорусы обеспечили себе комфортный перевес в две шайбы, а в начале третьего еще больше упрочили преимущество.

Правда, затем команда Юрия Файкова осложнила себе жизнь двумя подряд удалениями, когда на скамейку штрафников отправились Василий Филяев и Дмитрий Саврицкий, получивший штраф (2+10) за атаку соперника в область головы и шеи. Получившие численный перевес в два игрока прибалты заменили голкипера шестым полевым хоккеистом и размочили счет.

На 56-й и 57-й минутах после удалений Владислава Еременко и Артема Борщёва белорусы снова предоставили сопернику преимущество в два игрока, но на сей раз выстояли в меньшинстве, а затем довели игру до победы и сохранили элитную прописку в сильнейшем дивизионе.

Итог серии (до 2 побед):

Беларусь — Латвия — 2:1 ( 2:0 , 2:3 , 3:1).

Напомним, что на предварительном этапе ЧМ сборные Беларуси и Латвии потерпели по четыре поражения и заняли последние места в своих группах.

22 апреля на юношеском ЧМ состоялись полуфинальные матчи:

Финляндия — Россия — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

США — Швеция — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Таким образом, сегодня в матче за бронзу сразятся Россия и Швеция (начало в 16.30). Золото оспорят США — Финляндия (20.30).

Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и вышли в сильнейший эшелон , где сборная Беларуси (U18) не выступала с 2010 года, когда на первенстве планеты в Минске и Бобруйске заняла последнее место среди 10 команд и утратила прописку в высшем свете.

Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.