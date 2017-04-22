Что такое хорошо и что такое плохо, каждому из нас родители настойчиво объясняли в детстве. Но всегда хотелось нашкодить. Среди, на первый взгляд, безобидных, мелких подлостей классикой считался тайный просмотр родительских порнофильмов, которые были «надежно» запрятаны ничего не подозревающими мамами-папами. Все мы уже давно выросли, а вот где-то в подкорке головного мозга еще остался страх быть замеченным и говорить открыто на так называемые запретные темы.

Допустим, в СССР секса не было. Допустим, им занимались только вечером при выключенном свете под одеялом и только для деторождения. Но ведь с тех пор прошел уже не один десяток лет, а говорить в Беларуси о сексе все еще не принято. Почему же современные молодые женщины стесняются говорить о важной составляющей отношений? Узнаем у них самих!



patrasevents.gr

Ирина, 22 года





«Мне кажется, у нас на уровне ДНК уже заложено, что секс и разговоры о нем — это что-то грязное и неприличное. Хотя это неправильно. Сексуального воспитания как такового у нас нет. Есть только такой предмет, как биология, где учителя, сами краснея и бледнея, рассказывали про пестики и тычинки.

Больше внимания (лично у меня в школе) уделялось теме абортов и ЗППП. Как сейчас помню, нам в кабинете у гинеколога показывали заспиртованных эмбриончиков и инструменты, которыми делают аборты. Двум девочкам стало плохо.

Как можно разговаривать про секс, если тебе со школьной скамьи говорят о том, что секс — это плохо, что будут нежелательные последствия? Да, случается и такое, но никто нам не говорил, что секс — это когда люди любят друг друга, хотят сделать друг другу приятно. У меня очень мало подружек, с которыми бы я решилась обсудить свою интимную жизнь. Не скажу, что я гуру секса, но даже такие слова, как «минет», «кунилингус», заставляют смотреть некоторых моих знакомых на меня, как на сексуальную маньячку. Я думаю в Европе с этим посвободнее. Эротические журналы и порноиндустрия там шире распространена".

Елена, 31 год





«Белоруски стесняются говорить о сексе, потому что они — белоруски. Ни в детстве, ни в юности никто особо на эти темы не говорил, ни бабушки, ни мамы не обсуждали это с девочками, да и с мальчиками, потому что так принято, всех всё устраивало. С детства было вбито в голову, что нужно молча проживать эту сторону семейной жизни, а возникающие проблемы никогда не обсуждались… Только у гинеколога в кабинете, когда припрет. И, естественно, когда девушка выходит замуж, вбитое в голову в детстве и юности создает проблемы в жизни семьи. Хорошо, если хватит смелости обсудить вопросы с мужем или обратиться к специалистам, а в большинстве случаев женщины так и остаются наедине со своими вопросами»

Вспомните культовый американский сериал «Секс в большом городе». Четыре подружки среднего возраста во всех подробностях рассказывают о своих любовных приключениях, при этом активно пропагандируя иногда беспорядочные половые связи. У нас бы уже давным-давно сказали на это «срамота!», да и, собственно, на телевидение в 90-х вряд ли пропустили бы. Можете вспомнить хотя бы одну российскую полнометражную картину или сериал, где в названии — запретное слово «секс»? То-то же. Нет таких. Даже сегодня.



vev.ru

Наверное, бешеный успех «Секс в большом городе» завоевал у белорусок по той простой причине, что там «самое непозволительное» было не таким уж и непозволительным, а очень даже открытым и всем доступным. Нам показали, что может быть иначе — американки совершенно не стеснялись своих желаний и, более того, получали от полового акта прежде всего наслаждение. А что с этим в Беларуси?

Надежда, 27 лет





«Наши же мужчины нам внушают: иметь достаточный сексуальный опыт — это плохо. Но вместе с этим они хотят „горячую“ девушку в постели. Лично я считаю, что проблема в невоспитанности и необразованности наших же мужчин. Они позволяют себе задавать подобные вопросы: сколько было половых партнёров, почему так много или мало… И при этом высказываются о нашей „недоцеломудренности“. У меня есть подруга, которая может часами говорить о сексе. Она никогда никого не осуждает. И когда я однажды пришла к ней, расстроенная из-за такой вот оценки моего сексуального опыта моим мужчиной, она сказала: „Ты не должна стесняться того, чего ты очень хотела. Это твоя жизнь, твой опыт, твои оргазмы. И только ты можешь давать этому оценку“. И после этого у меня что-то щёлкнуло в голове. С принятием своего сексуального опыта (малого или большого) и непринятием его оценки другим человеком начинаешь любить свое тело и себя. И это очень важно, потому что для воспитанного и образованного мужчины хочется открываться в сексе и получать оргазмы, не думая, сколько у него было до тебя женщин».

Марина, 28 лет





«А кто сказал, что белоруски стесняются говорить о сексе? Это неверно, это предубеждение. Наверно, я скажу так, что не могут говорить о сексе женщины в возрасте, особенно после 40. Я думаю, это воспитание более старших поколений. И вообще, что о нем говорить, им надо заниматься!»

Мнения разделились. Одни все еще стесняются говорить об интиме, другие открыто заявляют о своих сексуальных желаниях. Психолог Елена Арещенко предлагает объяснение этому:

— Секс в целом — табуированная тема в любом цивилизованном обществе. Разница, наверное, в том, что в нашей стране она остается запретной и в спальне супругов, и при обращении к специалистам, и вызывает напряжение при разговорах об этом с детьми.

Если вспомнить, как узнавали о сексе нынешние женщины, то все проясняется. В лучшем случае родители вместе с нами почитали главу в «Энциклопедии для девочек». Или показали эти странные медицинские картинки в разрезе, из которых все становится еще более запутанно и непонятно. В худшем и частом случае родители ничего не рассказали вовсе, а на вопросы об этом сделали такие испуганные и возмущенные лица, что мы решили больше никогда с ними об этом не заговаривать. Поэтому мы узнали о сексе тайком. По секрету от подружек, подглядывая пикантные сцены в фильмах или в случайно найденном эротическом романе. И сделали вывод: секс — это запретно и только для взрослых, а значит, очень интересно, а еще, раз об этом не принято говорит вслух, то и неприлично.

А потом, спустя время, лет в 13−15, мы получили другое «послание». Возможно, резкое бабушкино, в тот момент, когда мы прихорашивались для свидания, «смотри, в подоле не принеси». Или, к примеру, обесценивающее мамино: «Парням от тебя только одно надо. Поматросит и бросит». И так мы узнали, что секс — это еще опасно и унизительно.

Понятно, что старшие хотели нас уберечь, заботились и посвятили в эту тему как могли. Но зачастую из детства мы выносим много возбужденного интереса к теме секса, который был подавлен старшими, а значит, и осознание его невыносимой постыдности. И будучи уже современными и «совсем другими» родителями, мы, не изменив собственного отношения, можем транслировать стыд своим детям, рассказывая о том, откуда они появились.

Как говорить о сексе, если стыдно? Или совсем никак, или справляясь с помощью скабрезных шуточек, мата для обесценения значимости, ну или «раскрепощающего» алкоголя. Не говорить на эту тему с малознакомыми людьми — естественно. Однако в отношениях с партнером это способствует их укреплению и свидетельствует об их доверительности. А зачастую бывает, что секс уже был, а доверие еще не установлено. И это даже не в таких крайних вариантах, когда «секс еще не повод для знакомства».

Говорить о сексе с партнером позволяет эмоциональная близость. Когда можно открыться, оказаться уязвимой — с одной стороны, а с другой — быть достаточно чуткой к партнеру, чтобы суметь прислушаться к нему. Тема секса, конечно, интимная. Ее запретность становится проблемой только в том случае, если создает излишнее напряжение в нашей жизни, не позволяет улучшить сексуальную жизнь, наладить близкие отношения.