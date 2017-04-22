﻿ Константин Сивцов занял шестое место в общем зачете "Тура Хорватии". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Константин Сивцов занял шестое место в общем зачете "Тура Хорватии"

23.04.2017 17:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский велогонщик команды «Бахрейн Мерида» Константин Сивцов занял шестое место в общем зачете недельной многодневки «Тур Хорватии».


Фото: Bahrain Merida

Сивцов помог своему лидеру Винченцо Нибали выиграть общий зачет, но и сам благодаря качественной работе на горных этапах показал высокий результат.

Неплохую гонку провел и Бронислав Самойлов из польского клуба «ССС». Он стал 13-м в «генерале».

Отметим, что и Сивцов, и Самойлов в мае примут участие в супермногодневной гонке «Джиро д`Италия».

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский велогонщик команды "Бахрейн Мерида" Константин Сивцов занял шестое место в общем зачете недельной многодневки "Тур Хорватии".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы сохранили прописку в элитном дивизионе юношеского чемпионата мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика