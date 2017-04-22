|
Константин Сивцов занял шестое место в общем зачете "Тура Хорватии"
Белорусский велогонщик команды «Бахрейн Мерида» Константин Сивцов занял шестое место в общем зачете недельной многодневки «Тур Хорватии».
Сивцов помог своему лидеру Винченцо Нибали выиграть общий зачет, но и сам благодаря качественной работе на горных этапах показал высокий результат.
Неплохую гонку провел и Бронислав Самойлов из польского клуба «ССС». Он стал 13-м в «генерале».
Отметим, что и Сивцов, и Самойлов в мае примут участие в супермногодневной гонке «Джиро д`Италия».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский велогонщик команды "Бахрейн Мерида" Константин Сивцов занял шестое место в общем зачете недельной многодневки "Тур Хорватии".
|
Архив (Разное)
Комментарии