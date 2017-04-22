Белорусский велогонщик команды «Бахрейн Мерида» Константин Сивцов занял шестое место в общем зачете недельной многодневки «Тур Хорватии».



Фото: Bahrain Merida

Сивцов помог своему лидеру Винченцо Нибали выиграть общий зачет, но и сам благодаря качественной работе на горных этапах показал высокий результат.

Неплохую гонку провел и Бронислав Самойлов из польского клуба «ССС». Он стал 13-м в «генерале».

Отметим, что и Сивцов, и Самойлов в мае примут участие в супермногодневной гонке «Джиро д`Италия».