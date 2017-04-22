Он пригласил на свидание. Первая мысль: что надеть? Как все пройдет — вторая. А после встречи на нас надвигается целая лавина сомнений и вопросов. Понравилась — не понравилась? Позвонит — не позвонит? Может, не нужно было так много говорить о работе? А у нас все серьезно? И кто ему писал в вайбере? О том, какие закономерности и механизмы работают на первом свидании, рассказывает кандидат психологических наук, психолог-консультант Ирина Аксючиц.





Когда мы мило болтаем о погоде за чашечкой кофе, мы подаем друг другу огромное количество сигналов, вербальных и невербальных. Иногда они могут рассказать о нас гораздо больше, чем самая подробная автобиография. Но прежде чем штудировать специальную литературу и подвергать детальному анализу каждое движение (он так посмотрел и таким тоном сказал, а на вопрос о планах на выходные вообще принял закрытую позу), научитесь слушать свой внутренний голос и доверять ему. Слушай себя — конечно, если бы все было так просто, не было бы стольких женских слез, пропущенных звонков и разбитых сердец.

Не думайте, что только девушки ищут большую любовь.

Это первое, о чем предупреждает Ирина. И мужчины хотят серьезных чувств и крепких отношений. Разговоры о полигамности сильной половины человечества давно устарели. Иногда получается даже наоборот: многие барышни легко опережают в этом вопросе опытных сердцеедов. А вот что происходит в мужских и женских головах при первой встрече, было бы неплохо учитывать.

Первое впечатление.

Да-да, оно существует. Вы только поздоровались, а уже сработали старые добрые первобытные инстинкты. Опасен или не опасен — четко определил механизм, доставшийся нам от далеких предков. Дело в том, что у нас в голове есть суперсовершенная база данных, которая за доли секунды сверяет его глаза, руки, голос со всеми теми, которые когда-либо встречались в нашей жизни. Девушки 21-го века, скорее, скажут что-то вроде: приятен или неприятен. В любом случае, ответ получен. Правда, наше сознание, у которого работа такая — все рационализировать, тут же одернет: «Как ты можешь делать такие поспешные выводы, так ты никогда замуж не выйдешь!»



buzzfeed.com

Потом он протягивает руку с цветами, а мы продолжаем сканировать. У каждого из нас есть образ идеальной второй половинки. Если быть точными, таких идеалов несколько. Первый — на уровне ДНК. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я — это пример того, как наши гены чувствуют друг друга. Второй формируется в подростковом возрасте. Здесь включается множество факторов, в том числе и родительские фигуры. Об этом вам расскажет каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с психоанализом.

Отдельно стоит сказать о знакомствах в интернете. До первой встречи, как правило, проходит несколько недель или даже месяцев. Впечатление мы составляем по переписке и фотографиям. И почти всегда наделяем человека теми качествами и чертами, которые нам бы хотелось видеть. И вот этот прекрасный принц из нашего воображения может помешать рассмотреть в общем-то неплохого парня.

Когда начинают подключаться наши ожидания и весь накопленный багаж встреч, расставаний, бурных романов и битой посуды, можно легко ошибиться. Поэтому первому впечатлению нужно доверять, но, как говорится, проверять. Вывод: не спешите ссылаться на подругу, которая резко заболела, а чай с малиной сделать некому.



vseodetyah.com

Итак, если первые пять минут прошли успешно: цветы ваши любимые, а он оказался очень приятным в общении и вовсе не похожим на первую школьную любовь, которая в ответ на признание больно зарядила учебником по голове — можно вспомнить, что вы накануне читали про язык тела.

Во-первых, не забывайте, что в голове мужчины происходили те же самые процессы. Где-то внутри он уже выбрал один из трех вариантов: он готов провести с вами всю жизнь, одну ночь или лучше бы позвонил той блондинке.

Если взять самый неблагоприятный сценарий — он, действительно, сейчас думает о девушке из клуба, но в силу воспитания продолжает петь оду вашей красоте — об этом скажет отстраненная поза и блуждающий взгляд. Глаза — это не только зеркало души, но и идеальная лакмусовая бумажка. Мы будем долго смотреть на то, что нам нравится, и точка. Человек может контролировать все, кроме своих зрачков. При положительных эмоциях, когда мы смотрим на что-то прекрасное, они расширяются. При отрицательных — сужаются. Скорее всего, вы никогда не окажетесь в подобной ситуации. Будем считать, что эта информация исключительно для общего представления.



woman.ru

Будет ли у этого вечера продолжение, желательно со штампом в паспорте, и как далеко идут его планы — этот вопрос легко может промелькнуть в нашей голове. На будущую любовь всей жизни мужчина очень внимательно смотрит. Как вежливый человек он, конечно, не станет сверлить в вас дыру, но пару-тройку глубоких изучающих взглядов вы на себе поймаете, если не будете заняты тем же. Резко сокращать дистанцию он не будет, но обязательно постарается сесть поближе. Говорить больше будете вы. Ему же интересно, чем вы занимаетесь, что вам нравится, как зовут вашу собаку и как вы отпраздновали день рождения подруги в прошлые выходные.

Другое дело, если мужчина настроен на мимолетный роман. Долой дистанцию — чего же нам время терять. Кисти рук, локти — при любом удобном случае он постарается к вам прикоснуться. Поза собеседника будет полностью повернута к вам, даже носок стопы непроизвольно развернется в вашу сторону. Когда у нас возникает сексуальный интерес, меняется даже голос, появляется вот эта интригующая хрипотца. Причем это происходит автоматически, неосознанно. А вот разговаривать вы будете о чем-то несерьезном и не очень важном. Зачем много рассказывать о себе и узнавать о человеке, с которым не планируешь жить долго и счастливо.

Во всех этих играх в Камбербэтча в роли Шерлока Хомса есть один важный нюанс. Когда девушки с замиранием сердца ловят все сигналы, посылаемые противоположной стороной, они забывают, что тоже влияют на развитие отношений. Ирина Аксючиц приводит пример из природы: у селезня яркое и красивое оперение исключительно для того, чтобы привлечь серенькую уточку. Это не к тому, что не нужно наряжаться на свидание. Но именно от девушки зависит, какое продолжение будет у романтического ужина. И если ситуация идет не в ту сторону, она может легко ввести новые координаты и задать верное направление. Не принимайте пассивно все, что вам предлагают, говорите о том, что не нравится и чего бы хотелось. Известны случаи, когда даже убежденные Казановы становились примерными семьянинами.