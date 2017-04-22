В марте снизились не только валютные вклады белорусов, но и рублевые. И если депозиты в иностранной валюте падают не первый месяц, то рублевые — впервые с июня прошлого года. Тем временем Нацбанк с 19 апреля в очередной раз снизил ставку рефинансирования, при этом регулятор не исключает дальнейшее ее понижение. Как это скажется на вкладах населения и его поведении — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.



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— Снижению ставки рефинансирования с начала года способствовала стабильность на финансовом рынке, — говорит эксперт. — Она выражалась в последовательном снижении фактической инфляции, причем темпами, более быстрыми, чем ожидал Нацбанк. Этому способствовали также снижение инфляционных ожиданий, стабильность рубля и продолжающийся приток рублевых срочных вкладов. Все вместе это позволяло снижать ставку.

Однако сейчас с этими факторами уже не все так хорошо. В частности, срочные рублевые депозиты в марте показали увеличение, но оно было меньше, чем начисленные за месяц проценты.

— Если их не считать, то получается, что в марте был небольшой отток рублевых вкладов. Пока это еще разовый факт, но уже один из тревожных звоночков. Более того, заявление о том, что не исключено дальнейшее снижение, не является обещанием, что ставку будут снижать, — говорит аналитик.

Снижение ставки рефинансирования выгодно прежде всего тем, кто уже набрал кредитов под плавающую ставку, которая зависит от ставки рефинансирования.

— Если говорить о физических лицах, то тем, кто планирует взять потребительский кредит, это тоже выгодно. Большинство этих кредитов привязано к ставке рефинансирования, и ее снижение означает, что можно взять более дешевый кредит, — поясняет Вадим Иосуб. — Если же говорить о предприятиях, то для тех, кто только подумывает взять кредит, возможно, очевидной выгоды и нет, потому что сейчас коммерческие банки достаточно жестко подходят к оценке потенциальных заемщиков, к качеству их бизнес-планов, окупаемости, эффективности, качеству залога. И многие предприятия, которые не могут похвастаться высокой эффективностью, не могут рассчитывать и на кредитование. Даже несмотря на падение ставки по кредитам.

По мнению эксперта, ситуация, когда падает стоимость привлеченных ресурсов — депозитов и одновременно падает ставка по кредитам, никаких рисков для банковской системы не несет и опасаться оттока вкладов, который может привести к дефициту ликвидности для банков, пока не стоит.

— Нацбанк загодя принял меры, чтобы снижались ставки и по валютным депозитам. Сейчас они составляют меньше 3%, — отмечает эксперт.

По его прогнозам, в ближайшее время массового бегства из рублевых депозитов не будет, поскольку при снижающейся ставке не так уж и много альтернатив, известных массовым вкладчикам.

К тому же даже по текущим ставкам рублевые депозиты оказываются привлекательнее валютных в ситуации, когда стоимость иностранных валют либо падает, либо достаточно стабильна.