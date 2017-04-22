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Белорусским сиротам увеличили довольствие

23.04.2017 19:06 — Разное | Ежедневник  
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Белорусским сиротам увеличили довольствие

В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот. Такая информация размещена на сайте Министерства образования со ссылкой на постановление Совета министров №298 от 20 апреля 2017 года.

Постановлением улучшаются меры государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА.

Постановлением увеличиваются денежные нормы расходов на питание и денежная компенсация расходов на питание, денежные нормы расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем на 5%; на приобретение учебных принадлежностей, на личные расходы - на 7%; на приобретение предметов личной гигиены - на 20%.

 
 
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В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на гособеспечение детей-сирот. Такая информация размещена на сайте Министерства образования со ссылкой на...

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