Капитан женской сборной Беларуси по теннису Эдуард Дубров оценил сравнение SPORT.TUT.BY с Жозе Моуринью, назвал участие Виктории Азаренко в финале Кубка Федерации нерешенным вопросом, а также объяснил, как молодым белорусским теннисисткам удается прибавлять от матча к матчу.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— Вчера вечером мне позвонила Саша Саснович: переживала из-за одной вещи, — рассказал Эдуард Владимирович на пресс-конференции, посвященной итогам полуфинала Кубка Федерации Беларусь — Швейцария (3:2) . — Не буду говорить, что за причина. «Саша, ты не волнуйся! Главное — не довести матч до парного поединка», — сказал ей. Кто помнит первый матч со мной в роли капитана команды, когда мы играли без Вики… Это было с Канадой в гостях. Саснович выиграла обе одиночные встречи и сделала ничью. Все должно было решиться в паре. Я с Сашей поговорил, она сказала, что готова в третий раз выйти на корт. Вместе с Олей они добыли победу. Здорово, что тот опыт позволил в этот раз избежать ситуации, когда парный поединок имел турнирное значение.

А что касается счета в парном поединке со Швейцарией, то у наших игроков отдыхали внутренние органы и мозги, так как они знали о результате всего матча. Не будем обижаться на теннисисток. Пусть и они себя не корят себя за поражение. Они показали все, что могли

Войти в мировой финал! Назовите мне еще хоть один вид спорта, пожалуйста… (обращение к журналистам. — Прим.ред.). Почему молчите? Сложно, да?

Рад за команду. Большое спасибо всем, кто нам помогал. Этих людей обычно не видно — тренеры, руководство приходит посмотреть… А потом меня обвиняют, что я их пустил на корт. Некоторые, не будем показывать пальцем. И в то же время обозвали меня уже Жозе Моуринью ( отсылка к материалу SPORT.TUT.BY . — Прим.ред.). Это лестно и ко многому обязывает.

То что сделали девочки — подвиг. Из разговора с ними понял, что они хотят большего. Чтобы оставить хороший след в своей жизни и вообще в истории, нужно выигрывать.

— Вы правильно поняли, — добавила Саша Саснович.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— Если выигрывают американки [во втором полуфинале], то мы опять играем дома — на «Минск-Арене». В прошлый раз команды встречались в Соединенных Штатах.

— С возвращением в команду Виктории Азаренко на финал кто из нынешнего состава может оказаться на скамейке?

— А вы уже знаете, что она будет? Я пока знаю только то, что она готовится к американской серии турниров в августе. А будет ли Азаренко готова к игре в финале, я не знаю. Вопрос был в том, что Вика [ накануне матча со Швейцарией ] пожелала девочкам пройти в финал. А также — если Вика сможет, то она подключится с удовольствием. Она хочет играть в финале, но это не значит, что я уже создал команду. А кто уже будет играть из пяти [игроков, включая Азаренко], посмотрим.

— Кто на нашей командной скамейке наиболее активно поддерживал теннисисток во время матча?

— Блондинка (Виктория Азаренко, конечно. — Прим.ред.) первой была. Волчков. Все молодые тренеры, спарринг-партнеры. Они заводили публику, и это помогло Саше вчера, сегодня Арине. Здорово, когда есть такой выбор из людей, которые могут поорать, — и сразу команда выигрывает. Зрителям спасибо за поддержку. Приятно было слышать, как они скандируют имена наших игроков.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Вчера маленькая группа швейцарских болельщиков перекрикивала весь стадион. Это было неправильно. На будущее у меня есть просьба. Пусть бы вы помогли. Нужно найти заводилу, организатора среди болельщиков, который руководил бы процессом поддержки команды. Многие же стесняются петь, скандировать. Мы живем в такой стране… Немножко скромные люди. А о себе надо заявлять!

— Как сохранить победный настрой, когда финал через полгода — 11−12 ноября?

— Таких девчонок в тонусе держать не надо. На следующей неделе — в среду и четверг — они помахают мне ручкой. Скажут: «Дедушка, пока! Мы поехали дальше работать на турнирах». Самостоятельно с тренерами будут продолжать подготовку к финалу. Так было до этого. Видите, приносило плоды. Выигрывают, поднимаются в рейтинге. Появляется уверенность. Например, Арина за неделю увеличила скорость ввода мяча на 25 км/ч. И так не только она. Оля недавно выиграла турнир. Вера и Саша были в полуфинале на турнирах в Стамбуле и Биле соответственно. Они не стоят на месте.

Конечно, жаль, что не могу с ними ездить. Но они не очень-то и хотят. Смотрите, все красавицы, а я уже старче.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

— Что вы делали, как капитан, чтобы помочь тенниссисткам раскрепоститься? Может, анекдоты рассказывали?

— Я это начал делать уже где-то в третьем сете [в матче Соболенко — Голубич]. В нужный момент открывал свою ладонь и давал Арине понюхать… То, что у меня было в ладони. После она шла вперед.