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"Цмокi" завершили чемпионат Единой лиги ВТБ
Баскетболисты «Цмокі-Мінск» выездным поражением от «Локомотива-Кубани» завершили 23 апреля в Краснодаре регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.
Минчане проиграли 15 из 17 последних матчей в Единой лиге ВТБ.
«Локомотив-Кубань» — «Цмокі-Мінск» — 81:72 (23:21, 18:17, 18:18, 22:16)
«Цмокі-Мінск»: Грэйвз (21), Грэй (14 + 6 подборов), Кудрявцев (8), Семенюк (7), Мещеряков (6); Лашкевич (6), Ульянко (6), Тростинецкий (2), Белянков (2).
Преимущество «Локомотива» в глубине состава сказалось в заключительные 10 минут, отмечает официальный
Пять заключительных матчей чемпионата минчане провели под руководством нового главного тренера «Цмокаў» Александра Крутикова, который 22 марта
Отметим, что по ходу сезона «Цмокi» расстались с несколькими лидерами команды, которые перебрались в зарубежные клубы.
Главный тренер «Цмокi-Мiнск» Александр Крутиков:
— Это очередная игра, где мы просто фатально проигрываем подбор. Еще перед началом не было секретом, что мы уступаем сопернику в этом компоненте. Сегодня «Локо» взял на 11 подборов больше нас, что дало краснодарцам возможность набрать очки второго шанса. Это проблема моей команды. К сожалению, уже закончился сезон, будем работать над этим в следующем году. В концовке, когда мы проигрывали всего 3−4 очка, в нападении у нас начался хаос, и это нам тоже немного помешало, — приводит слова наставника официальный
«Цмокi» с 5 победами в 24 поединках заняли 12-е место среди 13 команд в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, при равенстве баллов с эстонским «Калевом» пропустив соперника вперед по дополнительным показателям.
В первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ сразятся 8 лучших команд «регулярки»:
ЦСКА (Москва, Россия) — «Астана» (Казахстан)
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — ВЭФ (Рига, Латвия)
«Химки» (Россия) — «Енисей» (Красноярск, Россия)
«Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) — УНИКС (Казань, Россия).
«Цмокi» же теперь сосредоточатся на чемпионате Беларуси. Минчане стартуют с полуфинала, где встретятся с «Рубоном». Первые два матча серии до трех побед команды проведут в Витебске.
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" выездным поражением от "Локомотива-Кубани" завершили 23 апреля в Краснодаре регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.
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