Баскетболисты «Цмокі-Мінск» выездным поражением от «Локомотива-Кубани» завершили 23 апреля в Краснодаре регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.

Минчане проиграли 15 из 17 последних матчей в Единой лиге ВТБ.



Фото: bc-tsmoki.by

«Локомотив-Кубань» — «Цмокі-Мінск» — 81:72 (23:21, 18:17, 18:18, 22:16)

«Цмокі-Мінск»: Грэйвз (21), Грэй (14 + 6 подборов), Кудрявцев (8), Семенюк (7), Мещеряков (6); Лашкевич (6), Ульянко (6), Тростинецкий (2), Белянков (2).

Преимущество «Локомотива» в глубине состава сказалось в заключительные 10 минут, отмечает официальный сайт «драконов». К тому же с пятью фолами досрочно завершили матч Павел Ульянко и Александр Кудрявцев.

Пять заключительных матчей чемпионата минчане провели под руководством нового главного тренера «Цмокаў» Александра Крутикова, который 22 марта сменил на этом посту Игоря Грищука. Крутикову удалось добиться первой и единственной пока виктории в своей четвертой встрече у руля команды.

Отметим, что по ходу сезона «Цмокi» расстались с несколькими лидерами команды, которые перебрались в зарубежные клубы.

Главный тренер «Цмокi-Мiнск» Александр Крутиков:

— Это очередная игра, где мы просто фатально проигрываем подбор. Еще перед началом не было секретом, что мы уступаем сопернику в этом компоненте. Сегодня «Локо» взял на 11 подборов больше нас, что дало краснодарцам возможность набрать очки второго шанса. Это проблема моей команды. К сожалению, уже закончился сезон, будем работать над этим в следующем году. В концовке, когда мы проигрывали всего 3−4 очка, в нападении у нас начался хаос, и это нам тоже немного помешало, — приводит слова наставника официальный сайт «Цмокаў».

«Цмокi» с 5 победами в 24 поединках заняли 12-е место среди 13 команд в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, при равенстве баллов с эстонским «Калевом» пропустив соперника вперед по дополнительным показателям.



Фото: vtb-league.com

В первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ сразятся 8 лучших команд «регулярки»:

ЦСКА (Москва, Россия) — «Астана» (Казахстан)

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — ВЭФ (Рига, Латвия)

«Химки» (Россия) — «Енисей» (Красноярск, Россия)

«Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) — УНИКС (Казань, Россия).

«Цмокi» же теперь сосредоточатся на чемпионате Беларуси. Минчане стартуют с полуфинала, где встретятся с «Рубоном». Первые два матча серии до трех побед команды проведут в Витебске.