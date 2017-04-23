Виктория Соловьева, Sputnik.

"Мадмуазель, вы так прекрасны, разрешите вас ангажировать на вальс!" — такие речи можно было слышать в Сенаторском зале Нового замка в Гродно 22 апреля. Здесь прошла копия одного из самых красивых русских балов, во время которого можно было не только увидеть старинные танцы, но и оценить пышность женских юбок и моду тех времен.

Юбки правили балом

Юбки чем пышнее, а платья только в пол — таким стало главное правило дресс-кода для дам. Перед приездом каждая гостья изучила модные тенденции середины XIX века, а затем сшила, переделала или взяла напрокат платье, которые соответствовало всем трендам. Тогда русские барышни старались перещеголять друг друга в ширине и пышности юбок.

В этот день у каждой современной красавицы под длинным платьем прятался жесткий кринолин — подъюбник на кольцах, который позволяет держать пышную форму. Чтобы красавицы могли продемонстрировать светскому обществу новые наряды, в те времена даже появилось новое понятие — кринолиновый бал. Именно такой проходил в Новом замке Гродно.

Как рассказал организатор гродненского бала Никита Ивановский, в Беларуси исторические кринолиновые танцевальные вечера проводят очень редко, потому что сложно найти просторный зал. Ведь только одной даме со всеми ее юбками требуется в ширину как минимум метра два, а иногда и три.

Светские львицы об этикете на балу

Этот бал можно было приравнять к модному показу красивых старинных нарядов. Ведь платья некоторых участниц в прямом смысле слова сошли со старинных портретов. Например, Инна Голованева из Минска специально к гродненскому светскому мероприятию сшила копию наряда венгерской баронессы Католин Радак. Верхняя часть платья — это точная реконструкция.

"По правилам, все платья нужно шить только из натуральных тканей. Например, я использовала хлопок, шелк, кружево. Серебряную нить для декора пришлось заменить на синтетическую", — рассказала Инна, у которой в гардеробе больше десятка бальных платьев, а кринолиновое стало вторым.

Девушка рассказала правила этикета старинных балов. Например, признаком дурного тона в те времена считалось надевать кринолиновое платье без нижних юбок. В таком случае жесткий каркас просвечивается, а наряд выглядит не так элегантно. А вот накрахмаленные нижнию юбки не только прятали каркас кринолина, но давали тот самый загадочный шелест во время движения.

В те времена перед походом на бал каждая красавица делала прическу, украшая волосы цветами, кружевами или диадемами. Обязательными были перчатки, в которых должны были ходить не только дамы, но и кавалеры. Почему?

"Даме явиться на бал без перчаток — то же самое, что забыть надеть платье. Так требовал этикет того времени", — объясняют участницы.

Девушки дополняли образ украшениями, бижутерией, в руках держали небольшие сумочки и веера. Многие старались даже копировать поведение светских львиц старинной эпохи. Например, уважающей себя даме нельзя было поднимать платье выше щиколотки. "Так делают только современные невесты", — говорили красавицы.

Контрданс "Москва" и испанский вальс

Гродненский кринолиновый бал стал первым в областном центре и прошел с широким размахом. На него приехало почти 40 человек из Гродно, Минска, Гомеля и Кракова. Все — участники студий исторического танца. К балу они готовились несколько недель.

Организаторы заранее составили список танцевальных композиций бала и выложили в открытой группе в социальной сети схемы исполнения, чтобы у гостей вечера была возможность их разучить. В это вечер танцевали вальсы, кадрили, мазурки, которые исполнялись на кринолиновых балах той эпохи. Всего — 18 танцевальных композиций, среди которых полонез, контрданс "Москва", цыганская полька, "Испанский вальс".

Интересная деталь, позаимствованная из прошлых столетий, — специальная книжечка для ангажирования партнеров. Такую получили все участники бала, чтобы заранее записать, с кем они договорились танцевать третью мазурку или последний вальс.

По словам организатора, он хочет возродить бальную традицию в Гродно и проводить подобные балы хотя бы раз в год.