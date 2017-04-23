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Беларусь в финале Кубка Федерации сыграет против США в Минске

24.04.2017 01:05 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная США по теннису победила команду Чехии в полуфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации. В решающей парной встрече Коко Вандевей и Бетани Маттек-Сэндс одолели Катерину Синякову и Кристину Плишкову — 6:2, 6:3. Счет в противостоянии стал — 3:2.

В решающем поединке американки сразятся с белорусками, впервые в истории пробившимися в финал турнира. Игры пройдут в Минске 11−12 ноября.

США — ЧЕХИЯ — 3:2

Коко Вандевей (США) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:1, 6:4

Катерина Синякова (Чехия) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:3

Коко Вандевей (США) — Катерина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:0

Лорин Дэвис (США) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 2:6, 5:7

Коко Вандевей /Бетани Маттек-Сэндс (США) — Катерина Синякова /Кристина Плишкова (Чехия) — 6:2, 6:3

 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная США победила команду Чехии в полуфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации.

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