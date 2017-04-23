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Быстрые деньги: какие банки выдают кредиты наличными за один день

24.04.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Не так давно «экспресс-кредиты» ассоциировались с высокими ставками, дополнительными комиссиями и скрытыми платежами, но сейчас ситуация на рынке изменилась. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие потребительские кредиты со сроком рассмотрения заявки не больше одного дня предлагают банки, и сравнил условия по ним.

Сравнивались потребительские кредиты на любые цели для новых клиентов банка без дополнительного обеспечения и без необходимости соответствовать дополнительным индивидуальным условиям.

Главные выводы:

  • Банки предлагают огромный выбор кредитов с быстрым рассмотрением заявки. При этом нет радикальных отличий в процентной ставке между «быстрыми» кредитами и кредитами с большим сроком рассмотрения. Как правило, дольше рассматривают заявки на кредиты с дополнительным обеспечением.
  • Оформить экспресс-кредит сейчас можно под 11,9—28,9%, при этом можно легко выбрать интересное предложение и до 18%.
  • Сроки быстрых кредитов — от 6 до 84 месяцев.
  • Короткие сроки в комбинации со сниженной процентной ставкой можно найти у Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, Идея Банка, МТБанка, Банка «Решение». Такой вариант отлично подойдет тем, кому необходимо быстро «перехватить» дополнительные средства на несколько месяцев.
  • Для кредита на длительный срок можно обратиться в Альфа-банк и Паритетбанк. Они предлагают максимальные сроки до 72 и 84 месяцев соответственно.
  • Максимальная сумму в 30 000 рублей может предложить Альфа-Банк. А Банк Москва-Минск предлагает 25 000 рублей. В МТБанк и Технобанк можно оформить кредит с максимальной суммой до 15 000 рублей.
  • Для любителей акций и сниженных ставок тоже есть несколько интересных предложений. Альфа-Банк снижает процентную ставку до 0,1% на первые 30 дней. Банк Решение по своему кредиту «Подаркам быть» урезает процентную ставку до 11,99% на первые два месяца. МТБанк снижает на 2,2% действующую процентную ставку по кредиту «Проще простого» на первые 12 месяцев — она составит 25%.

Банк, название кредита

Процентная ставка

Максимальная сумма и срок кредита,
срок рассмотрения заявки

Альфа-Банк,
По плечу

18%

1 500 руб, 12 мес.,
1 час

Альфа-Банк,
Приличные наличные

0,1% первые 30 дней, потом 25,9% или 28,9%

30 000 руб., 72 мес.,
1 час

Банк БелВЭБ,
Лагодны

11,5% — 16,5% (в зависимости от срока)

10 000 руб, 60 мес.,
1 час

Банк БелВЭБ,
Спрынтар

11,5% — 16,5% (в зависимости от срока)

10 000 руб, 48 мес.,
1 час

Банк Москва-Минск,
на ЛИЧНОЕ

20%

25 000 руб, 48 мес.,
1 час

Банк Решение,
Подаркам быть

11,99% первые 2 месяца, потом 20,8%

7 000 руб, 48 мес.,
1 час

Банк Решение,
Стандарт

20,8%

5 000 руб, 48 мес.,
1 час

Белинвестбанк,
Экспресс-кредит

22,1%

1 000 руб, 12 мес.,
1 час

БПС-Сбербанк,
«Легко!»

20%

3 000 руб, 9 мес.,
1 день

БТА Банк,
Легкий

19%

10 000 руб, 60 мес.,
1 день

БТА Банк,
5 звезд

10.99% первые 30 дней, потом 16,99%

5 000 руб, 12 мес.,
1 день

Идея Банк,
Сезон мини

15%

1 000 руб, 5 мес,
20 минут

Идея Банк,
Легкий

23,8%

1 000 руб, 24 мес,
20 минут

Идея Банк,
Мечтай

23,8%

10 000руб, 36 мес,
20 минут

Идея Банк,
Простой

45%

10 000 руб, 36 мес.,
20 минут

Идея Банк,
Стандартный

23,8%

20 000 руб, 48 мес.,
20 минут

МТБанк,
Проще простого под 19%

19%

15 000 руб, 12 мес.,
1 день

МТБанк,
Проще простого

25% первые 12 мес.,

потом 27,2%

15 000 руб, 60 мес.,
1 день

Паритетбанк,
Потребительский кредит

18% или 20%

(в зависимости от типа клиента)

10 000 руб, 84 мес,
30 минут

Паритетбанк,
Праздничный

15% — 16% (в зависимости от срока)

5 000 руб., 12 мес,
30 минут

Приорбанк,
Кредит наличными

23%

13 000 руб., 60 мес.,
1 день

Технобанк,
Обыкновенный кредит на полгода

14%

1 500 руб., 6 мес.,
1,5 часа

Технобанк,
Обыкновенный кредит Лайт

15%

4 000 руб., 12 мес.,
1,5 часа

Технобанк,
Обыкновенный кредит

18%

10 000 руб., 48 мес.,
1,5 часа
 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие потребительские кредиты со сроком рассмотрения заявки не больше одного дня предлагают банки, и сравнил условия по ним.

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