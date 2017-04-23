Не так давно «экспресс-кредиты» ассоциировались с высокими ставками, дополнительными комиссиями и скрытыми платежами, но сейчас ситуация на рынке изменилась. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие потребительские кредиты со сроком рассмотрения заявки не больше одного дня предлагают банки, и сравнил условия по ним.
Сравнивались потребительские кредиты на любые цели для новых клиентов банка без дополнительного обеспечения и без необходимости соответствовать дополнительным индивидуальным условиям.
Главные выводы:
Банки предлагают огромный выбор кредитов с быстрым рассмотрением заявки. При этом нет радикальных отличий в процентной ставке между «быстрыми» кредитами и кредитами с большим сроком рассмотрения. Как правило, дольше рассматривают заявки на кредиты с дополнительным обеспечением.
Оформить экспресс-кредит сейчас можно под 11,9—28,9%, при этом можно легко выбрать интересное предложение и до 18%.
Сроки быстрых кредитов — от 6 до 84 месяцев.
Короткие сроки в комбинации со сниженной процентной ставкой можно найти у Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, Идея Банка, МТБанка, Банка «Решение». Такой вариант отлично подойдет тем, кому необходимо быстро «перехватить» дополнительные средства на несколько месяцев.
Для кредита на длительный срок можно обратиться в Альфа-банк и Паритетбанк. Они предлагают максимальные сроки до 72 и 84 месяцев соответственно.
Максимальная сумму в 30 000 рублей может предложить Альфа-Банк. А Банк Москва-Минск предлагает 25 000 рублей. В МТБанк и Технобанк можно оформить кредит с максимальной суммой до 15 000 рублей.
Для любителей акций и сниженных ставок тоже есть несколько интересных предложений. Альфа-Банк снижает процентную ставку до 0,1% на первые 30 дней. Банк Решение по своему кредиту «Подаркам быть» урезает процентную ставку до 11,99% на первые два месяца. МТБанк снижает на 2,2% действующую процентную ставку по кредиту «Проще простого» на первые 12 месяцев — она составит 25%.
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