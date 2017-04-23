Не так давно «экспресс-кредиты» ассоциировались с высокими ставками, дополнительными комиссиями и скрытыми платежами, но сейчас ситуация на рынке изменилась. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие потребительские кредиты со сроком рассмотрения заявки не больше одного дня предлагают банки, и сравнил условия по ним.

Сравнивались потребительские кредиты на любые цели для новых клиентов банка без дополнительного обеспечения и без необходимости соответствовать дополнительным индивидуальным условиям.

Главные выводы:

Банки предлагают огромный выбор кредитов с быстрым рассмотрением заявки. При этом нет радикальных отличий в процентной ставке между «быстрыми» кредитами и кредитами с большим сроком рассмотрения. Как правило, дольше рассматривают заявки на кредиты с дополнительным обеспечением.

Оформить экспресс-кредит сейчас можно под 11,9—28,9%, при этом можно легко выбрать интересное предложение и до 18%.

Сроки быстрых кредитов — от 6 до 84 месяцев.

Короткие сроки в комбинации со сниженной процентной ставкой можно найти у Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, Идея Банка, МТБанка, Банка «Решение». Такой вариант отлично подойдет тем, кому необходимо быстро «перехватить» дополнительные средства на несколько месяцев.

Для кредита на длительный срок можно обратиться в Альфа-банк и Паритетбанк. Они предлагают максимальные сроки до 72 и 84 месяцев соответственно.

Максимальная сумму в 30 000 рублей может предложить Альфа-Банк. А Банк Москва-Минск предлагает 25 000 рублей. В МТБанк и Технобанк можно оформить кредит с максимальной суммой до 15 000 рублей.

Для любителей акций и сниженных ставок тоже есть несколько интересных предложений. Альфа-Банк снижает процентную ставку до 0,1% на первые 30 дней. Банк Решение по своему кредиту «Подаркам быть» урезает процентную ставку до 11,99% на первые два месяца. МТБанк снижает на 2,2% действующую процентную ставку по кредиту «Проще простого» на первые 12 месяцев — она составит 25%.

Банк, название кредита Процентная ставка Максимальная сумма и срок кредита,

срок рассмотрения заявки Альфа-Банк,

По плечу 18% 1 500 руб, 12 мес.,

1 час Альфа-Банк,

Приличные наличные 0,1% первые 30 дней, потом 25,9% или 28,9% 30 000 руб., 72 мес.,

1 час Банк БелВЭБ,

Лагодны 11,5% — 16,5% (в зависимости от срока) 10 000 руб, 60 мес.,

1 час Банк БелВЭБ,

Спрынтар 11,5% — 16,5% (в зависимости от срока) 10 000 руб, 48 мес.,

1 час Банк Москва-Минск,

на ЛИЧНОЕ 20% 25 000 руб, 48 мес.,

1 час Банк Решение,

Подаркам быть 11,99% первые 2 месяца, потом 20,8% 7 000 руб, 48 мес.,

1 час Банк Решение,

Стандарт 20,8% 5 000 руб, 48 мес.,

1 час Белинвестбанк,

Экспресс-кредит 22,1% 1 000 руб, 12 мес.,

1 час БПС-Сбербанк,

«Легко!» 20% 3 000 руб, 9 мес.,

1 день БТА Банк,

Легкий 19% 10 000 руб, 60 мес.,

1 день БТА Банк,

5 звезд 10.99% первые 30 дней, потом 16,99% 5 000 руб, 12 мес.,

1 день Идея Банк,

Сезон мини 15% 1 000 руб, 5 мес,

20 минут Идея Банк,

Легкий 23,8% 1 000 руб, 24 мес,

20 минут Идея Банк,

Мечтай 23,8% 10 000руб, 36 мес,

20 минут Идея Банк,

Простой 45% 10 000 руб, 36 мес.,

20 минут Идея Банк,

Стандартный 23,8% 20 000 руб, 48 мес.,

20 минут МТБанк,

Проще простого под 19% 19% 15 000 руб, 12 мес.,

1 день МТБанк,

Проще простого 25% первые 12 мес., потом 27,2% 15 000 руб, 60 мес.,

1 день Паритетбанк,

Потребительский кредит 18% или 20% (в зависимости от типа клиента) 10 000 руб, 84 мес,

30 минут Паритетбанк,

Праздничный 15% — 16% (в зависимости от срока) 5 000 руб., 12 мес,

30 минут Приорбанк,

Кредит наличными 23% 13 000 руб., 60 мес.,

1 день Технобанк,

Обыкновенный кредит на полгода 14% 1 500 руб., 6 мес.,

1,5 часа Технобанк,

Обыкновенный кредит Лайт 15% 4 000 руб., 12 мес.,

1,5 часа Технобанк,

Обыкновенный кредит 18% 10 000 руб., 48 мес.,

1,5 часа