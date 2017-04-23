Талантливая и неземная… какими только эпитетами не награждают актрису и режиссера Ренату Литвинову, которая приедет в Минск с творческим вечером через неделю, 26 апреля. Перед долгожданным визитом мы собрали редко упоминаемые факты об одной из самых загадочных блондинках современного кинематографа.





Третий глаз

Поклонникам известна любовь Ренаты к теме смерти, потусторонним силам и мистике. Актриса не раз рассказывала, что обладает даром ясновидения, например, может угадывать цифры в рулетке. Тем не менее, в казино Рената не ходок — не хочет искушать судьбу. Только один раз в юности на выигранные деньги Литвинова купила себе пальто в Монте-Карло. А еще эксцентричной актрисе часто снятся мертвые. «Они совершенно реалистично и буднично „заходят“ ко мне во снах, бесшумно открывая двери с любыми замками, вздыхают, молчат, редко произносят несколько фраз… Либо мне снятся „досье“ на людей, подчас малознакомых, с самыми правдивыми подробными деталями, которые я проверяла, вплоть до даты смерти. Из чего я с грустью констатирую, что где-то существует „банк данных“ или „архив“ на всех. И все предрешено».

Стиль дилетантов

Рената Литвинова настолько любит кино, что с утра до вечера может смотреть фильмы и чувствовать себя счастливой. Правда, в детстве все было более прозаично. Мама актрисы часто заманивала дочь на вечерние сеансы… яблоками, чтобы девочка не скучала во время взрослых фильмов. В конце концов, Рената также неистово полюбила кино, а плохие фильмы могли настолько разозлить ее, что в ход шел молоток, которым она разбивала видеокассеты. А вот фильмы с собой в главной роли Рената смотреть не спешит: «Никогда не буду по сто раз перемонтировать снятый материал, переписывать текст. Мне так близок стиль дилетантов — „как в первый раз“. Не могу смотреть свои роли на пленке, это меня ранит. Я не видела половину своих работ в кино. И пока не буду спешить их увидеть».

Золото-бриллианты





Утонченная красота актрисы не раз становилась предметом охоты известных мировых брендов. Впервые Рената снялась в рекламе в 9 классе. За гонорар в двадцать рублей она демонстрировала драгоценности. Чтобы подзаработать после окончания института, когда Рената еще была никому не известна, ей вновь пришлось работать фотомоделью. Актриса рекламировала косметику, колготки, автомобили, меха и часы. Сейчас Рената Литвинова также не отказывается от заманчивых предложений. Например, она является первой российской знаменитостью, которая представляет ювелирный дом Carrera y Carrera в России и странах СНГ. Свой профиль в Instagram Рената часто использует как рекламную площадку. Как правило, в социальных сетях она рассказывает о творчестве своих друзей дизайнеров.

Парижское гнездышко

В последние годы Рената Литвинова все чаще появляется на вечеринках и фотографиях со своей дочкой — 15-летней Ульяной. Очаровательная девушка уже не раз принимала участие в рекламных съемках вместе со своей знаменитой мамой, а в прошлом году и вовсе дебютировала в кино. Речь идет о новом короткометражном фильме Ренаты Литвиновой «Анита — ночью», главную роль в котором сыграл Константин Хабенский. Ульяна учится во Франции в городе Лилле. Для того, чтобы почаще видеть дочь, Рената купила квартиру в Париже, поэтому теперь семья живет на два города. Апартаменты находятся в богемном районе возле Сен-Дени, где запросто можно встретить Ренату, спешащую за багетом или возвращающуюся с пробежки.





Еще больше неизвестных фактов режиссер, актриса, модель и муза расскажет о себе сама на творческом вечере во Дворце Республики 26 апреля. Зрителей ждет камерный вечер, на котором Рената Литвинова будет вспоминать, отвечать на вопросы, шутить, иронизировать.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: 20 — 130 рублей. Инфолиния: +375 29 3 405 106, +375 29 75 111 75. Купить билет

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