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Объявлены даты выхода четырех сиквелов "Аватара"
Съемочная группа объявила о начале работы над четырьмя сиквелами «Аватара» Джеймса Кэмерона. Фильмы будут снимать параллельно, также объявлены даты выхода всех четырех картин: 18 декабря 2020 года, 17 декабря 2021 года, 20 декабря 2024 года, 19 декабря 2025 года, сообщает
С чем связан трехлетний перерыв между выходом третьей и четвертой частей «Аватара», не уточняется.
Съемочная группа также не объяснила, почему сроки сдвинулись относительно дат, которые ранее называл сам Кэмерон: он объявлял, что вторая часть выйдет уже в 2018 году.
Напомним, «Аватар» вышел на экраны в 2009 году, этот фильм до сих пор остается одним из самых успешных в истории — он собрал в прокате 2,8 миллиарда долларов.
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С чем связан трехлетний перерыв между выходом третьей и четвертой частей "Аватара", не уточняется.
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