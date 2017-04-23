Основатель исследовательской группы "Основание", консультант Академии биржевого трейдинга в Чикаго, астролог Василина Мицкевич рассказала ведущим радио Sputnik Беларусь о том, что точек пересечения сразу нескольких энергетических потоком на планете очень мало, и в этом и заключается уникальность расположения нашей страны.

По словам астролога, одна из этих энергий — тельцовская, она преобладает в Брестской области, в следствие чего местные жители больше ориентированы на материальные ценности. В то же время, совершенно противоположная энергия арктических Рыб преобладает в Витебской области, близкой к России.

"Еще один уникальный момент в том, что планета перепоясана знаком Овна, как и другими знаками, и на территории Беларуси два звена знака Овна пересекаются где-то в районе Минской области, и эти энергии встречаются как раз в центре Беларуси", — рассказала астролог.



© Фото: из личного архива Светланы Драган Астролог: что ждет Лукашенко, Путина и две братские страны в 2017 году

Один из этих энергетических потоков идет от Скандинавии и Прибалтики и со временем будет приобретать все большее влияние, в то время как второй поток, ближневосточный, будет постепенно отступать, отметила Мицкевич.

"Но в настоящее время в знаке Овна находится Уран, который и провоцирует все конфликты в восточном от нас направлении. Покинет знак Овна он в 1918 году, но перейдет в знак Тельца, и как раз это пересечение опять находится на территории Беларуси, и тогда в стране, несмотря на наш менталитет, тоже возможны какие-то изменения и волнения", — сказала астролог.

В то же время, по словам собеседницы Sputnik, с учетом расположения планет конфликты на нашей территории маловероятны. Наша страна предназначена для того, чтобы здесь проводились переговоры, решались важные стратегические вопросы и заключались перемирия, задача Беларуси заключается именно в этом, сказала астролог.

Полную версию беседы с астрологом Василиной Мицкевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.