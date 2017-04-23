﻿ Астролог: в 2018 году белорусам придется поволноваться. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Астролог: в 2018 году белорусам придется поволноваться

24.04.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Основатель исследовательской группы "Основание", консультант Академии биржевого трейдинга в Чикаго, астролог Василина Мицкевич рассказала ведущим радио Sputnik Беларусь о том, что точек пересечения сразу нескольких энергетических потоком на планете очень мало, и в этом и заключается уникальность расположения нашей страны.

По словам астролога, одна из этих энергий — тельцовская, она преобладает в Брестской области, в следствие чего местные жители больше ориентированы на материальные ценности. В то же время, совершенно противоположная энергия арктических Рыб преобладает в Витебской области, близкой к России.

"Еще один уникальный момент в том, что планета перепоясана знаком Овна, как и другими знаками, и на территории Беларуси два звена знака Овна пересекаются где-то в районе Минской области, и эти энергии встречаются как раз в центре Беларуси", — рассказала астролог.

Астролог: в 2018 году белорусам придется поволноваться
© Фото: из личного архива Светланы Драган
Астролог: что ждет Лукашенко, Путина и две братские страны в 2017 году

Один из этих энергетических потоков идет от Скандинавии и Прибалтики и со временем будет приобретать все большее влияние, в то время как второй поток, ближневосточный, будет постепенно отступать, отметила Мицкевич.

"Но в настоящее время в знаке Овна находится Уран, который и провоцирует все конфликты в восточном от нас направлении. Покинет знак Овна он в 1918 году, но перейдет в знак Тельца, и как раз это пересечение опять находится на территории Беларуси, и тогда в стране, несмотря на наш менталитет, тоже возможны какие-то изменения и волнения", — сказала астролог.

В то же время, по словам собеседницы Sputnik, с учетом расположения планет конфликты на нашей территории маловероятны. Наша страна предназначена для того, чтобы здесь проводились переговоры, решались важные стратегические вопросы и заключались перемирия, задача Беларуси заключается именно в этом, сказала астролог.

Полную версию беседы с астрологом Василиной Мицкевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории Беларуси сходятся сразу четыре разных энергетических потока, влияющих на многие события и процессы, рассказала на радио спутник Беларусь астролог...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Объявлены даты выхода четырех сиквелов "Аватара"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика