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Астролог: в 2018 году белорусам придется поволноваться
24.04.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Основатель исследовательской группы "Основание", консультант Академии биржевого трейдинга в Чикаго, астролог Василина Мицкевич рассказала ведущим радио Sputnik Беларусь о том, что точек пересечения сразу нескольких энергетических потоком на планете очень мало, и в этом и заключается уникальность расположения нашей страны.
По словам астролога, одна из этих энергий — тельцовская, она преобладает в Брестской области, в следствие чего местные жители больше ориентированы на материальные ценности. В то же время, совершенно противоположная энергия арктических Рыб преобладает в Витебской области, близкой к России.
"Еще один уникальный момент в том, что планета перепоясана знаком Овна, как и другими знаками, и на территории Беларуси два звена знака Овна пересекаются где-то в районе Минской области, и эти энергии встречаются как раз в центре Беларуси", — рассказала астролог.
© Фото: из личного архива Светланы Драган
Один из этих энергетических потоков идет от Скандинавии и Прибалтики и со временем будет приобретать все большее влияние, в то время как второй поток, ближневосточный, будет постепенно отступать, отметила Мицкевич.
"Но в настоящее время в знаке Овна находится Уран, который и провоцирует все конфликты в восточном от нас направлении. Покинет знак Овна он в 1918 году, но перейдет в знак Тельца, и как раз это пересечение опять находится на территории Беларуси, и тогда в стране, несмотря на наш менталитет, тоже возможны какие-то изменения и волнения", — сказала астролог.
В то же время, по словам собеседницы Sputnik, с учетом расположения планет конфликты на нашей территории маловероятны. Наша страна предназначена для того, чтобы здесь проводились переговоры, решались важные стратегические вопросы и заключались перемирия, задача Беларуси заключается именно в этом, сказала астролог.
Полную версию беседы с астрологом Василиной Мицкевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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На территории Беларуси сходятся сразу четыре разных энергетических потока, влияющих на многие события и процессы, рассказала на радио спутник Беларусь астролог...
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