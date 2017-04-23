Название акции сложилось из слов песни поэта Булата Окуджавы — "Нам нужна одна Победа", впервые прозвучавшая в любимом миллионами фильме Андрея Смирнова "Белорусский вокзал". Эти стихи стали популярными среди миллионов людей, строки стали символом Победы, хотя и были написаны уже после войны.

Организаторы акции — Международное информационное агентство и радио Sputnik, телекомпания НТВ и социальная сеть "Одноклассники" — предлагают людям всех возрастов и национальностей, во всех частях планеты вспомнить и спеть слова из песни Окуджавы — "И значит, нам нужна одна победа, #ОднаНаВсех — мы за ценой не постоим".

С 24 апреля каждый желающий может снять свое видео с исполнением песни "Нам нужна одна Победа" и разместить его с хэштегом #ОднаНаВсех на официальных аккаунтах Sputnik в ОК .

Уже 2 мая в эфире НТВ появятся первые клипы под хэштегом #ОднаНаВсех. Героями одного из них станут участники популярного международного детского вокального конкурса НТВ и Sputnik "Ты супер!" . Талантливые ребята из России, Азербайджана, Армении, Украины, Эстонии и Беларуси вместе исполнят любимую многими поколениями песню.

Еще несколько роликов будут созданы при содействии информационного агентства и радио Sputnik. От России до Таджикистана, от Казахстана до Эстонии, от Грузии до Молдовы — участниками акции станут жители бывших республик СССР. Каждый желающий сможет записать песню "Нам нужна одна Победа" и разместить видео в специально созданных разделах сайтов телеканала НТВ, на страницах агентства Sputnik в "Одноклассниках", а также спеть в прямом эфире в мобильном приложении OK Live.

Акция #ОднаНаВсех 9 мая пользователи социальной сети "Одноклассники" и приложения OK Live смогут рассказать всей стране о том, как отмечают День Победы в разных уголках России и других странах, разместив трансляцию с хэштегом #ОднаНаВсех. Телекомпания НТВ покажет самые лучшие стримы в своем эфире. Благодаря прямым трансляциям агентства Sputnik, зрители НТВ смогут увидеть, как празднуют наш общий День Победы ближайшие соседи — от Молдовы до Кыргызстана, от Беларуси до Армении. Для удобства участников акции слова и музыка песни "Нам нужна одна Победа" размещены на сайтах НТВ , Sputnik и ОК.

"…Горит и кружится планета,

над нашей Родиною дым,

И значит, нам нужна одна победа,

Одна на всех — мы за ценой не постоим…"

Как празднуют наш общий День Победы в Беларуси, вы можете увидеть 9 мая в прямых видеотрансляциях на сайте агентства Sputnik . Также можно будет прочитать интервью с ветеранами о событиях Великой Отечественной войны. Следите за обновлениями портала.