|
#ОднаНаВсех: акция ко Дню Великой Победы стартует на Sputnik
24.04.2017 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Название акции сложилось из слов песни поэта Булата Окуджавы — "Нам нужна одна Победа", впервые прозвучавшая в любимом миллионами фильме Андрея Смирнова "Белорусский вокзал". Эти стихи стали популярными среди миллионов людей, строки стали символом Победы, хотя и были написаны уже после войны.
Организаторы акции — Международное информационное агентство и радио Sputnik, телекомпания НТВ и социальная сеть "Одноклассники" — предлагают людям всех возрастов и национальностей, во всех частях планеты вспомнить и спеть слова из песни Окуджавы — "И значит, нам нужна одна победа, #ОднаНаВсех — мы за ценой не постоим".
С 24 апреля каждый желающий может снять свое видео с исполнением песни "Нам нужна одна Победа" и разместить его с хэштегом #ОднаНаВсех на
Уже 2 мая в эфире НТВ появятся первые клипы под хэштегом #ОднаНаВсех. Героями одного из них станут участники популярного международного детского вокального
Еще несколько роликов будут созданы при содействии информационного агентства и радио Sputnik. От России до Таджикистана, от Казахстана до Эстонии, от Грузии до Молдовы — участниками акции станут жители бывших республик СССР. Каждый желающий сможет записать песню "Нам нужна одна Победа" и разместить видео в специально созданных разделах сайтов телеканала НТВ, на страницах агентства Sputnik в "Одноклассниках", а также спеть в прямом эфире в мобильном приложении OK Live.
Акция #ОднаНаВсех 9 мая пользователи социальной сети "Одноклассники" и приложения OK Live смогут рассказать всей стране о том, как отмечают День Победы в разных уголках России и других странах, разместив трансляцию с хэштегом #ОднаНаВсех. Телекомпания НТВ покажет самые лучшие стримы в своем эфире. Благодаря прямым трансляциям агентства Sputnik, зрители НТВ смогут увидеть, как празднуют наш общий День Победы ближайшие соседи — от Молдовы до Кыргызстана, от Беларуси до Армении. Для удобства участников акции слова и музыка песни "Нам нужна одна Победа" размещены на
"…Горит и кружится планета,
Как празднуют наш общий День Победы в Беларуси, вы можете увидеть 9 мая в прямых видеотрансляциях на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция #ОднаНаВсех, которая призвана объединить Героев и наследников Великой Победы, стартует на Sputnik Беларусь.
|
Архив (Разное)
Комментарии