«Люди тут другие, — рассказывает местная жительница Елена про отличия микрорайона Лебяжий от других „спальников“ Минска. — Какие? Ну вот выезжаешь в Сухарево, люди там скучные, а здесь — улыбаются. До покупки квартиры мы еще жили на Ольшевского: метро было рядом, а тоже не понравилось — там даже в магазин было страшно выходить. А тут очень хорошо: до центра близко, водохранилище рядом, парк, велодорожки…»





«До центра добираюсь за минут десять, если не едет на работу президент»

Когда новоселы Лебяжьего говорят о том, что «до центра близко», им надо верить. Даже если полчаса назад вы ехали на автобусе № 1 от ГУМа — пусть будет центральной точкой отсчета — до «Минск-Арены» минут 20 и это был не час пик. Дело в том, что большинство новоселов Лебяжьего измеряют время до центра не городским транспортом, а личным.





Микрорайон Лебяжий расположен на окраине северо-западной части Минска и относится к Центральному району. В границах улиц этого микрорайона — Мястровской, Камайской, Ржавецкой и вдоль проспекта Победителей — построены и продолжают строиться престижные жилые комплексы: «Славянский», «Софи», «Променад», «Браславский», «D3».

— На машине до Октябрьской доезжаю за минут 10, — уверяет местная жительница Александра.





— Главное, не выезжать тогда, когда президент едет на работу: из-за этого в 8.30 проспект Победителей стоит минут 15−20. Еще можно застрять в пробке, когда он возвращается обратно. Но точного времени никто не знает — это может быть и в час дня, и после пяти.

— Может, знаете, сколько времени нужно идти от вашего дома до набережной водохранилища Дрозды?

— Нет! А я и туда на машине подъезжаю, — смеется Александра.

Тем временем водохранилище Дрозды видно из большей части окон новостроек. Новоселы рассказывают, что именно из-за красивого вида квартиры на верхних этажах тут раскупаются в первую очередь. Так, по их словам, было в первой высотке на Мястровской, 12, которую строили для банковских работников.





Нам тоже захотелось посмотреть. Лифт отечественного производства с легким шарканьем по стенам поднимает на 25 этаж. На такой высоте уже не сильно шумит проспект, отсюда видно, как много строителей работает на площадке гостинично-делового комплекса и как мало их на объекте рядом, там, где УКС Мингорисполкома возводит Центр художественной гимнастики.





— Эти стройки сильно подпортили вид тем, кто построил квартиры в домах напротив, — рассказывает местная жительница Елена. Я тоже живу там, но окна у меня выходят во двор, где солнечно и тихо. Впрочем, мы не претендовали на вид из окна и теперь не жалеем об этом.





Из плюсов инфраструктуры новоселы первым делом называют достаточное количество парковок и наличие велодорожек.

— Пока все не заселились, ставим машину просто у дома, — рассказывает Святослав. — Так что проблем с парковками пока нет. Еще здесь хорошие велодорожки, можно спокойно ехать до аквапарка, можно ли проехать дальше — еще не проверял. Кроме этого, тут широкие бульвары, все продумано.





Насчет парковок небольшое замечание сделал Сергей, который не захотел фотографироваться, но пообщаться согласился.

— Когда в «Минск-Арене» идет хоккейный матч или концерт, дворы здесь заставлены машинами под завязку — вот это реально неудобно. Особенно жильцам высоток на Мястровской, которым из-за пожарной безопасности не разрешили пока поставить шлагбаумы.

Недостатков почти нет

Местные жители не скрывают: здесь, в Лебяжьем, в основном строились банковские работники, силовики, бизнесмены. Но считать их толстосумами не стоит. Владимир, который заселился в квартиру в доме на проспекте Победителей, 119, рассказал, как строился.





— Метр квадратный тут стоил дорого, но банк, где работает супруга, давал кредит. Условия были такие: мы оставляли банку старую квартиру в залог, через год после сдачи дома (в новой квартире можно было жить) должны были погасить всю сумму и продать свою квартиру. Так получилось, что сдача нашего дома из-за отсутствия поблизости коммуникаций затянулась на два года. Инфляция за это время съела часть суммы, которую мы должны были за квартиру…





Новоселы уверены, что недостатков в Лебяжьем практически нет. Даже с тем, что на район пока только одна школа, готовы мириться. Впрочем, еще же не все заселились. И пока все идет по плану: сначала дома, потом сады-школы-поликлиники.





— Сын ходит в школу на Камайской, 32. Ему нравится, — рассказывает молодая женщина Алеся. — Рады, что туда начал ходить 73-й автобус. В целом район очень хороший, не пожалели, что здесь построили квартиру. Надеемся, что как-то решится вопрос и с поликлиникой для жителей нашего микрорайона. Пока и взрослые, и дети обслуживаются в 4-й поликлинике — там всегда большие очереди.

— Магазины шаговой доступности тут есть? — спросили мы у случайного прохожего.

— Это какие?

— Такие, чтобы выйти из подъезда в тапках и молоко-батон купить?

— Мне близко ходить в «Виталюр» — он прямо через дорогу от дома. Еще есть «Простор» и «Евроопт».





— А рестораны, развлечения?





— Аквапарк у нас рядом, есть фуд-корт в «Просторе», еще на финской заправке молодежь любит тусоваться… У нас все хорошо. Вот бы только стройки все эти поскорее закончились, а то жить мешают тем, кто уже заселился.



