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Выборы во Франции: Макрон победил Ле Пен в крупнейших городах страны
24.04.2017 11:12 — Разное | Ежедневник
фото: euronews.com
Марин Ле Пен уступила Эмманюэлю Макрону в первом туре президентских выборов во Франции в крупнейших городах страны. В Париже за нее проголосовали лишь около 5%.
По данным МВД Франции, избиратели крупнейших городов Франции в первом туре президентских выборов предпочли не голосовать за Ле Пен. Так, в Париже за лидера Национального фронта проголосовали 4,99% избирателей. 34% жителей французской столицы поддержали Макрона, 26% — Франсуа Фийона, пишет
Считавшийся одним из фаворитов президентской гонки Фийон праздновал победу лишь в четырех департаментах из 95, однако при этом получил поддержку избирателей в заморских регионах в Тихом океане: во Французской Полинезии и в Новой Каледонии.По итогам подсчета 100% бюллетеней первое место занял Макрон — у него 23,75% поддержки. У Ле Пен — 21,53%, у Фийона — 19,91%, Меленшона — 19,64%.
Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.
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Марин Ле Пен уступила Эмманюэлю Макрону в первом туре президентских выборов во Франции в крупнейших городах страны. В Париже за нее проголосовали лишь около 5%.
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