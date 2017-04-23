МИНСК, 24 апр — Sputnik. Совместная миссия США и Италии с 24 по 28 апреля выполнит наблюдательный полет над Беларусью и Россией в рамках договора по открытому небу, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Договора", — сказал Рыжков.

Он отметил, что инспекторы совершат полет на самолете наблюдения Ан-30, предоставленном Румынией.

В ходе полета российские специалисты будут контролировать соблюдение инспекцией параметров полета и применения аппаратуры, предусмотренной договором.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, став одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В рамках договора страны-участницы открыто собирают информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Беларусь, Россия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.