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СК о пожаре в Кричеве: не установлены личности двоих из шести погибших

24.04.2017 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В настоящее время следователи работают на месте пожара в городе Кричеве, рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По информации представителя УСК, возгорание в частном доме на улице Пионерской произошло около полуночи. В доме проживала пенсионерка 1939 года рождения, два ее сына 1965 и 1971 годов рождения,а также сожительница одного из сыновей 1971 года рождения.

"После ликвидации пожара их тела, а также еще два тела мужчины и женщины были обнаружены в сгоревшем доме. Предварительно установлено, что находившаяся в доме компания могла распивать спиртные напитки и курить", — сообщила Соленюк.

СК о пожаре в Кричеве: не установлены личности двоих из шести погибших
© Фото: Могилевское ОУМЧС
Шесть человек сгорели в одном доме в Кричеве

Следствию предстоит установить точную причину возгорания, а также личности погибших. В связи с этим назначен ряд экспертиз — пожаро-техническая, судебно-медицинская, генетическая, а также экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

 Дальнейшее расследование будут проводить специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, отметила представитель УСК.

На место происшествия прибыл заместитель начальника УСК по Могилевской области, оторый взял под личный контроль ход проведения проверки.

Уточняется также, что тела шести человек были обнаружены пожарными в различных местах дома под обрушившимися конструкциями крыши. Кроме того, пожаром повредило соседний дом.

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк о расследовании причин пожара в Кричеве слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала подробности следственной проверки по факту пожара в частном доме в Кричеве:...

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