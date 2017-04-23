﻿ Гонщики "Минска" выиграл личный, очковый и командный зачеты на "Туре Мерсина" в Турции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гонщики "Минска" выиграл личный, очковый и командный зачеты на "Туре Мерсина" в Турции

24.04.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гонщик велосипедного клуба «Минск» Станислав Божков выиграл общий зачет международной велогонки «Тур Мерсина». Второе место в генеральной классификации занял еще один представитель столичной дружины Эдуард Ворганов.


Подопечные Александра Кучинского серьезно настраивалась на заключительный четвертый этап и не собиралась никому уступать ни желтую майку лидера, ни свое первенство в командном зачете.

Однако погода внесла свои коррективы. Ураганный ветер вынудил организаторов после консультаций с комиссаром UCI отменить этап по соображениям безопасности.

Таким образом, Станислав Божков автоматически стал победителем «Тура Мерсина», а также взял майку самого активного гонщика, первенствовав в очковом зачете. За Эдуардом Воргановым осталась вторая позиция в общем зачете. Третьим по итогам гонки стал казахстанец Галым Ахметов из «Астана Сити»

Увезут гонщики «Минска» домой и приз лучшей команде «Тура Мерсина-2017». Не лишним будет еще раз вспомнить героев гонки поименно: Станислав Божков, Эдуард Ворганов, Сергей Попок, Евгений Соболь, Константин Клименков, Александр Головаш, Антон Музычкин, Олег Агиевич.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гонщик велосипедного клуба "Минск" Станислав Божков выиграл общий зачет международной велогонки "Тур Мерсина". Второе место в генеральной классификации занял еще...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянские и американские инспекторы пролетят над Беларусью и Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика