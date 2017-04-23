Гонщик велосипедного клуба « Минск » Станислав Божков выиграл общий зачет международной велогонки «Тур Мерсина». Второе место в генеральной классификации занял еще один представитель столичной дружины Эдуард Ворганов.





Подопечные Александра Кучинского серьезно настраивалась на заключительный четвертый этап и не собиралась никому уступать ни желтую майку лидера, ни свое первенство в командном зачете.

Однако погода внесла свои коррективы. Ураганный ветер вынудил организаторов после консультаций с комиссаром UCI отменить этап по соображениям безопасности.

Таким образом, Станислав Божков автоматически стал победителем «Тура Мерсина», а также взял майку самого активного гонщика, первенствовав в очковом зачете. За Эдуардом Воргановым осталась вторая позиция в общем зачете. Третьим по итогам гонки стал казахстанец Галым Ахметов из «Астана Сити»

Увезут гонщики «Минска» домой и приз лучшей команде «Тура Мерсина-2017». Не лишним будет еще раз вспомнить героев гонки поименно: Станислав Божков, Эдуард Ворганов, Сергей Попок, Евгений Соболь, Константин Клименков, Александр Головаш, Антон Музычкин, Олег Агиевич.



