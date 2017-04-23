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Лукашенко поздравил белорусских теннисисток, вышедших в финал Кубка Федерации

24.04.2017 15:03 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поздравил белорусских теннисисток, вышедших в финал Кубка Федерации

фото: tut.by

Президент Беларуси подчеркнул, что победа национальной сборной над командой Швейцарии - историческое достижение для белорусского тенниса и одна из самых ярких побед отечественного спорта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских теннисисток с первой в истории победой в полуфинале Кубка Федерации, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Беларусь впервые вышла в финал Кубка Федерации. Накануне национальная команда по теннису в составе Александры Саснович, Арины Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко обыграли швейцарок со счетом 3:2 в полуфинале Кубка Федерации.

"На глазах своих многочисленных поклонников и огромной телеаудитории в упорной борьбе вы показали яркий теннис, высокое спортивное мастерство и железную волю к победе", — говорится в поздравлении белорусского лидера. Глава государства отметил, что эта победа — важная веха в истории белорусского тенниса и одна из самых ярких в истории отечественного спорта, свидетельствующая о том, что наша страна богата спортивными талантами.

"Молодцы! Так держать! Желаю вам крепкого здоровья и новых свершений на благо родной Беларуси", — сказал Лукашенко в своем поздравлении.


 
 
 
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Президент Беларуси подчеркнул, что победа национальной сборной над командой Швейцарии - историческое достижение для белорусского тенниса и одна из самых ярких...

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