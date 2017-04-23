Эксперт: результат Макрона и Ле Пен предсказуем, Фийон скомпрометирован /

По предварительным данным подсчета голосов, в первом туре президентских выборов во Франции в воскресенье 23 апреля Эмманюэль Макрон набрал 23,7% голосов, Марин Ле Пен поддержали 22% избирателей. Два других фаворита — Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон — получили по 19,5% голосов каждый.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится через две недели, в нем встретятся лидер "Народного фронта" Марин Ле-Пен и руководитель движения "На марше" Эмманюэль Макрон.

Результат первого тура президентских выборов во Франции оказался вполне предсказуем, отметила в комментарии для московской студии радио Sputnik доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

"Я действительно говорила о том, что Макрон и Ле Пен выйдут во второй тур. При этом были серьезные надежды на Франсуа Фийона, но здесь погрешность связана с тем, что Фийон был скомпрометирован, в частности, в деле с фальшивыми контрактами о найме своих детей. Он потерял голоса, и как раз этих процентов Фийону не хватило для того, чтобы пройти во второй тур, где он мог бы заменить Ле Пен", — сказала Обичкина.

Собеседница Sputnik отметила достаточно большой отрыв в голосах избирателей у кандидатов, прошедших во второй тур. Отрыв в 2% Макрона от Ле Пен — это достаточно много для первого тура, сказала Обичкина.

"Ситуация предсказуема еще и потому, что Макрон и Ле Пен наиболее ярко представляют два разных проекта. Причем это проекты не столько социальные, потому как Макрон очевидный представитель благополучной Франции. Скорее, это деление на сторонников и противников глобализации, потому что одни пасынки глобализации, а другие ее баловни. И это новый интересный момент раскола",- отметила собеседница Sputnik.

Кроме того, по словам эксперта, первый тур президентских выборов показал совершенно невиданный для Франции факт, когда ни один представитель двух главных партий, которые на протяжении всей истории Пятой республики делили между собой власть и передавали ее друг другу, не прошел во второй тур.

Комментарий доктора исторических наук, профессора кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгении Обичкиной о результатах первого тура президентских выборов во Франции слушайте на радио Sputnik Беларусь.