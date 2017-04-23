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Эксперт о Кубке Федерации: в нашем теннисе произошла смена поколений

24.04.2017 14:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Итог полуфинального матча Кубка Федерации и будущий финал международного теннисного турнира в Минске на радио Sputnik Беларусь прокомментировала пресс-секретарь Белорусской федерации тенниса Екатерина Лисица.

По оценкам многих специалистов, белорусские теннисистки совершили невероятное. В минувшие выходные на минской "Чижовка-Арене" прошел полуфинальный матч Кубка Федерации, и наша сборная со счетом 3:2 обыграла фавориток турнира — сборную Швейцарии. Впервые в истории белоруски будут играть в финале крупнейшего международного теннисного турнира.

Белорусские теннисистки уже стали сенсацией Кубка Федерации, обыграв в феврале этого года сборную Нидерландов с разгромным счетом 4:1. Перед началом полуфинального минского матча экс-первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис не скрывала уверенности в победе своей команды над белорусками.

Эксперт о Кубке Федерации: в нашем теннисе произошла смена поколений
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко поздравил белорусок, вышедших в финал Кубка Федерации

С трибун за игрой наблюдали наша экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, и президент Международной теннисной федерации Дэвид Хаггерти.

"Команда Швейцарии приехала в Минск в статусе фаворита соревнований, и все предрекали этой команде выход в финал. А команда Беларуси является своего рода "темной лошадкой", ворвавшись в мировую элиту тенниса в этом году. Никто и не думал, что мы обыграем и Нидерланды, и Швейцарию, и на домашних кортах будем сражаться за главный трофей", — сказала собеседница агентства.

В первый игровой день состоялись две одиночные встречи. Александра Саснович выиграла у Виктории Голубич, Арина Соболенко уступила лидеру швейцарок Тимее Бачински.

Во второй день состоялись две одиночные и одна парная встреча. Саснович с большим отрывом обыграла Бачински, а Соболенко взяла реванш, и одержала верх над Голубич.

Парная встреча Саснович-Соболенко и Хингис-Бенчич, хоть и завершилась победой швейцарок, на результат встречи уже не влияла. Зрители могли просто наслаждаться игрой звезд мирового тенниса.

"У нас произошла смена поколений. Наши команды и в Кубке Дэвиса, и в Кубке Федерации — это молодые спортсмены, которым чаще всего нет и 25 лет. Можно с уверенностью сказать, что белорусский теннис сейчас находится на подъеме, у нас растут талантливые и очень перспективные спортсмены, которые в будущем займут достойное место в топе рейтингов, как мужской, так и женской табели о рангах", — подчеркнула Екатерина Лисица.

Второй полуфинал прошел в США, где команда этой страны обыграла чешскую сборную. Американские теннисистки станут соперницами белорусок в финальном матче Кубка Федерации.

Ранее аналитики сходились во мнении, что нашей сборной было бы лучше в финале встретиться именно с американками. Борьба за главный приз Кубка федерации пройдет 11 и 12 ноября в Минске.

Комментарий пресс-секретаря Белорусской федерации тенниса Екатерины Лисицы о выходе нашей сборной в финал Кубка Федерации слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате победы над сборной Швейцарии белорусские теннисистки впервые в истории вышли в финал Кубка Федерации, в котором наша команда 11 и 12 ноября в Минске...

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