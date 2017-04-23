Участники вокального конкурса "Ты супер!" исполнили песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна Победа" в рамках акции #ОднаНаВсех.

Акция #ОднаНаВсех, которая стартовала 24 апреля, призвана объединить героев и наследников Великой Победы. Название акции сложилось из слов знаменитой песни Булата Окуджавы — "Нам нужна одна Победа". Стихи из этой песни полюбили миллионы людей, они стали символом Победы, хотя и были написаны после войны.

Шоу "Ты супер!" — совместный проект международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ. В нем могут участвовать лишь воспитанники детских домов и дети, оставшиеся без попечения родителей.