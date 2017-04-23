Более 30 экипажей из Беларуси, России, Норвегии на глазах многочисленных зрителей в субботу, 22 апреля, в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" выясняли, чьи авто крепче. Суть соревнований — атаковать "в лобовую" автомобиль противника и вывести его из строя. Однако, все далеко не так просто: это соревнования, и в них тоже существуют свои правила.

Состязания проходят в трех категориях: "База", "База-Про" и "Unlim". В первой категории машины внешне еще напоминают серийные оригиналы, во второй толще металл кузова, ярче внешние элементы. В этой категории выступает большинство экипажей. Категория "Unlim" — это уже полностью переделанные машины. По регламенту соревнований, все машины имеют внутренний каркас, который предохраняет пилота от возможных травм при столкновении.

"В боях запрещены удары в водительскую дверь, как намеренные, так и ненамеренные, выход на трассу посторонних людей — неважно, членов команды, или зрителей. Есть такая норма, как красный флаг, тогда на арене бой должен остановиться. Это связано с возгоранием машины, травмой водителя, тот же удар в водительскую дверь. Спортсмен поднимает руку, судья это видит и останавливает бой", — пояснил Сергей Колтунчик.



© Sputnik/ Вера Дашкевич, Сергей Пушкин На Линии Сталина прошла "Битва машин"

К слову, на прошедших боях произошло два возгорания, пришлось обращаться к сотрудникам МЧС для тушения машин. Было и зажатие пилота — машину прижало к бетонному оградительному блоку, каркас не выдержал нагрузки, и пилоту зажало ногу. К счастью, судьи достали его своими силами, не прибегая к помощи медиков.

"Судьи рискуют достаточно сильно: машины тяжелые, они бетонные блоки и швыряют, и перекатывают. Бывает сложно следить за трассой, смотришь за конфликтной ситуацией, а тут на тебя и машина может налететь. Судьям тоже достается", — добавил Колтунчик.

Открытие нового сезона автомобильной битвы на выживание совпало с некоторыми изменениями в регламенте соревнований. Во-первых, теперь разрешено усиливать колесные диски. Во-вторых, с грунтового покрытия соревнования полностью перенесены на асфальт — это добавляет скоростей и зрелищности. Оригинальные марки и модели машин, участвующих в соревнованиях, зачастую сложно определить из-за многократных регламентированных переделок. Однако любимыми "донорами" для монстр-каров по-прежнему остаются "Волги" — ГАЗ-24 и 3110. Также были замечены "болиды" на базе раритетных ГАЗ-21.

Подобные соревнования на "Линии Сталина" проходят уже в третий раз. В республике авто-бои на выживание проходят пять-шесть раз в год — два в Минске, остальные в Пинске, Барановичах и Гродно. Следующая битва пройдет в мае-июне 2017 года в Барановичах.

Беседу о "Битве Машин-2017" с главным судьей соревнований Сергеем Колтунчиком слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.