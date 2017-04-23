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25 апреля в Беларуси будут дожди, грозы и до 19 градусов тепла

24.04.2017 18:17 — Разное | Ежедневник  
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25 апреля в Беларуси будут дожди, грозы и до 19 градусов тепла

фото: trkterra.ru

Дожди, грозы и до 19 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 25 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-западной половине стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет южным: ночью порывистым, утром и днем - до сильного, передает БЕЛТА.

Ночная температура воздуха составит от минус одного до плюс пяти градусов. Днем будет 9-15 градусов со знаком плюс, по югу прогнозируется до 19 тепла.

Синоптики объявили на 25 апреля оранжевый уровень опасности, поскольку на большей части территории ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
 

 
 
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Дожди, грозы и до 19 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 25 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...

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