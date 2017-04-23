

фото: trkterra.ru

Дожди, грозы и до 19 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 25 апреля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-западной половине стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет южным: ночью порывистым, утром и днем - до сильного, передает БЕЛТА .

Ночная температура воздуха составит от минус одного до плюс пяти градусов. Днем будет 9-15 градусов со знаком плюс, по югу прогнозируется до 19 тепла.

Синоптики объявили на 25 апреля оранжевый уровень опасности, поскольку на большей части территории ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

