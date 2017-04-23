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"Дачный монстр" не помешал: Барсики и Мурзики позировали в Осмоловке
24.04.2017 18:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Участником фестиваля мог стать любой владелец котов и кошек. Также в рамках Котофеста проводилось несколько соревнований, к примеру конкурс кошек-долгожителей или конкурс на самые красивые глазки.
Не все усатые и хвостатые были рады повышенному вниманию, поэтому в самый ответственный момент некоторым хозяевам приходилось вытягивать любимцев из-под дивана. Демонстрация питомца обычно сопровождалась кратким рассказом о том, как он попал в семью.
© Sputnik / Артем Бордовский
Случались в Осмоловке и веселые, и печальные истории: одни коты попадают к нынешним хозяевам из приюта, других находят на улице, а есть и такие, которых покупают у заводчиков. В целом, жители района с уважением относятся к этим животным, у некоторых живут по несколько питомцев, а в небольшом заброшенном доме неравнодушные граждане даже организовали место для подкормки бродячих уличных котов.
К сожалению, не все желающие смогли принять участие в фестивале: большие выходные вынудили хозяев Барсиков и Мурзиков разъехаться по дачам, однако их любимцы гордо позировали фотографам в окошках.
Победителями Котофеста стали Кошка Даша, которой 20 лет, и ее хозяйка Ольга.
Осмоловка, небольшой кусочек земли возведенный в 1940-х годах и находящийся в границах нынешних улиц Богдановича, Куйбышева, Киселева и Коммунистической неоднократно становился предметом горячих споров между градостроителями и горожанами. Место с двухэтажной постройкой находится в пределах первого кольца и шаговой доступности к центру города, поэтому давно уже приглянулось инвесторам в качестве площадки для нового строительства. Однако жители Осмоловки и просто неравнодушные горожане, в свою очередь, ратуют за сохранение атмосферной исторической части города. В последнее время к этому району стали привлекать все больше внимания, организуя там всевозможные фестивали и прочие культурные мероприятия.
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Накануне в легендарном столичном районе Осмоловка проводился уже второй по счету Котофест и, похоже, для местных жителей это становится доброй традицией. Смотрите...
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