Участником фестиваля мог стать любой владелец котов и кошек. Также в рамках Котофеста проводилось несколько соревнований, к примеру конкурс кошек-долгожителей или конкурс на самые красивые глазки.

Не все усатые и хвостатые были рады повышенному вниманию, поэтому в самый ответственный момент некоторым хозяевам приходилось вытягивать любимцев из-под дивана. Демонстрация питомца обычно сопровождалась кратким рассказом о том, как он попал в семью.



© Sputnik / Артем Бордовский Котейки ищут хозяев: благотворительная акция прошла в Минске

Случались в Осмоловке и веселые, и печальные истории: одни коты попадают к нынешним хозяевам из приюта, других находят на улице, а есть и такие, которых покупают у заводчиков. В целом, жители района с уважением относятся к этим животным, у некоторых живут по несколько питомцев, а в небольшом заброшенном доме неравнодушные граждане даже организовали место для подкормки бродячих уличных котов.

К сожалению, не все желающие смогли принять участие в фестивале: большие выходные вынудили хозяев Барсиков и Мурзиков разъехаться по дачам, однако их любимцы гордо позировали фотографам в окошках.

Победителями Котофеста стали Кошка Даша, которой 20 лет, и ее хозяйка Ольга.

Осмоловка, небольшой кусочек земли возведенный в 1940-х годах и находящийся в границах нынешних улиц Богдановича, Куйбышева, Киселева и Коммунистической неоднократно становился предметом горячих споров между градостроителями и горожанами. Место с двухэтажной постройкой находится в пределах первого кольца и шаговой доступности к центру города, поэтому давно уже приглянулось инвесторам в качестве площадки для нового строительства. Однако жители Осмоловки и просто неравнодушные горожане, в свою очередь, ратуют за сохранение атмосферной исторической части города. В последнее время к этому району стали привлекать все больше внимания, организуя там всевозможные фестивали и прочие культурные мероприятия.