За океаном завершился 1-й раунд Кубка Стэнли и определились все пары соперников на 2-м этапе плей-офф чемпионата НХЛ. Примечательно, что ни в одном из противостояний 1-го раунда дело не дошло до седьмых матчей в сериях.



Александр Овечкин отомстил за тяжелый силовой прием в пятом матче серии форварду «Торонто» Назему Кадри, во время борьбы у борта подняв его на плечи и сбросив с высоты вниз. Фото: nhl.com/ru

Из команд, имевших более высокий номер посева, из борьбы выбыли «Монреаль», «Миннесота» и победитель регулярного сезона в Западной конференции «Чикаго», который с 2010 года трижды владел Кубком Стэнли. Причем «ястребы», вылетающие в 1-м раунде уже второй год кряду, на сей раз проиграли серию 8-й команде Запада всухую.

А вот победитель всего регулярного чемпионата «Вашингтон», хотя и не без труда, сломил сопротивление 8-й команды Востока (овертаймы потребовались в 5 из 6 матчей с «Торонто»!) и уже на 2-й стадии плей-офф сразится с нынешним обладателем Кубка Стэнли «Питтсбургом».

Статистика противостояний с «Питтсбургом» в плей-офф для «Вашингтона» катастрофическая — 8 серий выиграли «пингвины» и лишь однажды сильнее оказались «столичники», было это в далеком 1994 году (итог серии 4:2).



Россияне Евгений Малкин и Александр Овечкин сразятся друг с другом в плей-офф. Фото: Reuters

В минувшем сезоне «Вашингтон» тоже выиграл регулярный чемпионат, однако был выбит из плей-офф заклятым «Питтсбургом» уже во втором раунде (2:4).

Итог серий 1-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 2:4 (0:2, 4:3 ОТ, 3:1, 1:2, 2:3 ОТ, 1:3).

«Оттава» — «Бостон» — 4:2 (1:2, 4:3 ОТ, 4:3 ОТ, 1:0, 2:3 ОТ, 3:2 ОТ).

«Питтсбург» — «Коламбус» — 4:1 (3:1, 4:1, 5:4 ОТ, 4:5, 5:2).

«Вашингтон» — «Торонто» — 4:2 (3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ, 5:4, 2:1 ОТ, 2:1 ОТ).

«Запад»

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:2 ОТ, 1:2, 1:3, 2:0, 3:4 ОТ).

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 4:2 (2:3 ОТ, 2:0, 1:0, 0:7, 4:3 ОТ, 3:1).

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 0:4 (0:1, 0:5, 2:3 ОТ, 1:4).

«Анахайм» — «Калгари» — 4:0 (3:2, 3:2, 5:4 ОТ, 3:1).

Следующий раунд Кубка Стэнли стартует 26 апреля.



Фото: nhl.com

«Восток»

«Вашингтон» — «Питтсбург»

27 апреля и 29 апреля в Вашингтоне, 1 и 3 мая в Питтсбурге и, если потребуется, 6 мая* в Вашингтоне, 8 мая* в Питтсбурге, 10 мая* в Вашингтоне.

«Оттава» — «Рейнджерс»

27 и 29 апреля в Оттаве, 2 и 4 мая в Нью-Йорке, 6 мая* в Оттаве, 9 мая* в Нью-Йорке, 11 мая* в Оттаве.

«Запад»

«Анахайм» — «Эдмонтон»

26 и 28 апреля в Анахайме, 30 апреля и 3 мая в Эдмонтоне, 5 мая* в Анахайме, 7 мая* в Эдмонтоне, 10 мая* в Анахайме,

«Сент-Луис» — «Нэшвилл»

26 и 28 апреля в Сент-Луисе, 30 апреля и 2 мая в Нэшвилле, 5 мая* в Сент-Луисе, 7 мая* в Нэшвилле, 9 мая* в Сент-Луисе.