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Белорусские саблистки завоевали бронзовые награды на молодежном ЧЕ по фехтованию в Минске
Белорусские саблистки завоевали бронзовые награды в командном турнире на молодежном чемпионате Европы (U-23) по фехтованию, который проходит в минском Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
В ходе турнира сабельная команда в составе Дарьи Андреевой, Анны Иванищенко, Полины Касперович и Алисы Утлик одолела соперниц из Польши — 45:42, в полуфинале белоруски уступили команде Турции — 40:45. В поединке за бронзовые награды домашнего чемпионата белорусская команда была сильнее итальянок — 45:43.
В прошедшем поединке неплохо проявила себя Дарья Андреева, а решающее очко хозяевам турнира принесла Полина Касперович.
В финале сборная Турции по сабле была сильнее Франции — 45:38.
Для белорусских фехтовальщиков бронзовая награда чемпионата Европы (U-23) остается пока единственной. Сегодня в соревнованиях рапиристов белорусская сборная финишировала четвертой, уступив в борьбе за награды французам.
Завершится молодежный чемпионат Европы по фехтованию в минском Дворце спорта 25 апреля.
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Белорусские саблистки завоевали бронзовые награды в командном турнире на молодежном чемпионате Европы (U-23) по фехтованию, который проходит в минском Дворце...
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