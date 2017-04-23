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Белорусские саблистки завоевали бронзовые награды на молодежном ЧЕ по фехтованию в Минске

24.04.2017 19:32 — Разное | Tut.by  
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Белорусские саблистки завоевали бронзовые награды в командном турнире на молодежном чемпионате Европы (U-23) по фехтованию, который проходит в минском Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Фото: Денис Костюченко, mst.by

В ходе турнира сабельная команда в составе Дарьи Андреевой, Анны Иванищенко, Полины Касперович и Алисы Утлик одолела соперниц из Польши — 45:42, в полуфинале белоруски уступили команде Турции — 40:45. В поединке за бронзовые награды домашнего чемпионата белорусская команда была сильнее итальянок — 45:43.

В прошедшем поединке неплохо проявила себя Дарья Андреева, а решающее очко хозяевам турнира принесла Полина Касперович.

В финале сборная Турции по сабле была сильнее Франции — 45:38.

Для белорусских фехтовальщиков бронзовая награда чемпионата Европы (U-23) остается пока единственной. Сегодня в соревнованиях рапиристов белорусская сборная финишировала четвертой, уступив в борьбе за награды французам.

Завершится молодежный чемпионат Европы по фехтованию в минском Дворце спорта 25 апреля.

 
 
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Белорусские саблистки завоевали бронзовые награды в командном турнире на молодежном чемпионате Европы (U-23) по фехтованию, который проходит в минском Дворце...

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