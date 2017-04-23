﻿ В Молодечно Audi врезалась в отбойник: один человек погиб, трое - пострадали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно Audi врезалась в отбойник: один человек погиб, трое - пострадали

24.04.2017 20:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один человек погиб и еще три получили травмы в ДТП, которое произошло ночью 24 апреля в Молодечно. Об этом со ссылкой на официального представителя Минского областного управления МЧС Кристину Борейко сообщает «Край.бай».


Фото: «Молодечно LIVE», vk.com

Авария произошла на путепроводе на улице Виленской. По информации МЧС, водитель Audi A6 не справился с управлением и врезался в отбойник. Кроме водителя, в салоне автомобиля находились 5 человек.

В результате ДТП один из пассажиров Audi погиб — его тело из искореженной машины доставали спасатели. Водитель и четверо пассажиров были доставлены в больницу. После осмотра медиками троих из них госпитализировали, двоих отпустили домой.


По факту ДТП проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла ночью 24 апреля на путепроводе на улице Виленской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор снова запретил поставки с белорусских предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика