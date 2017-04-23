Один человек погиб и еще три получили травмы в ДТП, которое произошло ночью 24 апреля в Молодечно. Об этом со ссылкой на официального представителя Минского областного управления МЧС Кристину Борейко сообщает « Край.бай ».

Авария произошла на путепроводе на улице Виленской. По информации МЧС, водитель Audi A6 не справился с управлением и врезался в отбойник. Кроме водителя, в салоне автомобиля находились 5 человек.

В результате ДТП один из пассажиров Audi погиб — его тело из искореженной машины доставали спасатели. Водитель и четверо пассажиров были доставлены в больницу. После осмотра медиками троих из них госпитализировали, двоих отпустили домой.





По факту ДТП проводится проверка.