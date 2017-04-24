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Стоянки на ряде столичных улиц ограничат на Радуницу

24.04.2017 20:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 апр — Sputnik. Стоянка на ряде улиц Минска будет ограничена с 7:30 до 20:00, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Основные мероприятия, приуроченные ко дню памяти усопших, пройдут 25 апреля. На территории Минска расположены 17 кладбищ, в связи с этим ожидается большое скопление граждан, посещающих могилы своих близких.

Стоянки на ряде столичных улиц ограничат на Радуницу
© Sputnik/
Движение и транспорт на Радуницу-2017 в Минске

25 марта в целях предупреждения заторовых ситуаций будет ограничена стоянка автомобилей на следующих участках столицы: по улице Кульман на участке от Богдановича до Кропоткина, по улице Орловской на участке от Карастояновой до площади Бангалор, по улице Богдановича на участке от площади Бангалор до улицы Кульман, по улице Уборевича на участке от проезда Голодеда до улицы Ташкентской и по проезду вдоль проспекта Независимости от улицы Руссиянова до улицы Стариновской.

Госавтоинспекция просит водителей не оставлять свои автомобили на указанных участках дорог.

В ГУВД также отметили, что в местах захоронений милиция будет нести усиленное дежурство. Также там напомнили о запрете распития спиртных напитков в местах массового скопления граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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Также усиленную охрану в местах массовых скоплений граждан будут нести сотрудники милиции.

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