Готовится к ремонту многострадальная вторая половина улицы Янки Купалы. Развернулись масштабные работы и на других улицах. Их многие водители заприметили еще до Пасхи. Так, несмотря на кучу предупреждающих знаков, сюрпризом для автолюбителей стали четыре полосы срезанного асфальта на ул. Московской. Здесь силами Брестского ДЭП проводится также давно назревший полномасштабный ремонт верхнего слоя. По словам директора предприятия Павла Багнюка, работы, кроме большого праздника, немного притормозила и нестабильная погода. Впрочем, укладку нового асфальта планируется завершить в кратчайшие сроки, чтобы не создавать водителям проблем, особенно в часы пик, пишет «Вечерний Брест».





«Мы планировали также большой ремонт на ул. 17 Сентября. Но в связи с грядущей реконструкцией Кобринского путепровода в приоритете стоит анализ состояния прилегающих к нему улиц, в частности ул. Сикорского, — поделился планами Павел Багнюк. — Часть техники отправим на ул. Молодогвардейскую — там замена асфальтового покрытия нужна давно, очень много жалоб было от местных жителей».

Довершение начатого

Верхний слой асфальта на минувшей неделе активно укатывали и на ул. Пионерской, на отрезке от «Березовского» путепровода до Пушкинской. Здесь работы выполняет ООО «Факторстрой». Фактически новоасфальтируемый пятачок — это «хвост» с прошлого года, когда холода вынудили дорожников остановиться на черновом асфальте при реконструкции развязки. Покрытие пережило зиму, и настала пора уложить основной слой. В начале недели водители также испытывали здесь трудности с проездом, но уже во вторник работы в целом были завершены.





Радужная станет хайвеем

По другую сторону путепровода сейчас невооруженным глазом видны солидные перемены. Силами ДСУ-15 ОАО «Дорожно-строительный трест № 4» здесь началась реконструкция довольно загруженного участка дороги. О проблемах с покрытием «Вечёрка» упоминала не раз, но к концу лета эта проблема снимется надолго.

«Улицу Радужную расширят до четырех полос, — рассказал генеральный директор ДСТ № 4 Игорь Шугаев. — Сейчас нашими субподрядчиками ведутся необходимые подготовительные работы, прокладка коммуникаций. Непосредственно укладка асфальтобетонного покрытия запланирована на июнь-июль текущего года. А все работы с учетом благоустройства прилегающей территории мы должны завершить в августе».





Отрезок, который предстоит перелицевать дорожникам, довольно велик — от путепровода до АЗС «Татнефть», где во время строительства заправки инвесторы уже расширили проезжую часть. Как заметил Игорь Шугаев, движение на этом участке закрывать не планируется. «Да, мы предполагаем, что у водителей будут определенные трудности, но полностью перекрывать движение по Радужной не будем», — сказал генеральный директор.

Улица Янки Купалы — готовность № 1

Ну, а венцом ремонтных работ (пожалуй, только наравне с Молодогвардейской, которую не ругал только ленивый) станет улица Янки Купалы. Особо внимательные горожане еще пару недель назад заметили, что остановка «Автошкола» перекочевала с привычного места за переезд. А чуть позже здесь появилась и спецтехника того же ООО «Факторстрой». Эта компания выполняла работы на первой части улицы и продолжит вторую ее очередь.





Пока, впрочем, ремонтный отрезок растянулся недалеко — от переезда до супермаркета «Евроопт». В крайней правой полосе полностью снято дорожное покрытие, ведутся активные работы по замене коммуникаций. Замена асфальта, скорее всего, будет идти поэтапно, поскольку полностью перекрывать едва ли не единственную «дублершу» Московской никто не станет. Впрочем, от этой улицы водители уже натерпелись столько, что временные неудобства готовы и переждать.