Белоруска Алена Грунковская на протяжении года училась в университете Турции. Пока мировую общественность беспокоят результаты турецкого референдума, Алена дала корреспонденту Sputnik Елене Васильевой совершенно аполитичное интервью. О светской и религиозной сторонах одной страны, турецких рынках и о том, на что посмотреть в Турции, не заезжая в Анталию, — в материале Sputnik.

Окончив гимназию в Минске и получая образование в одном из литовских университетов, Алена подала документы на участие в программе академической мобильности Erasmus Mundus. По условиям программы, ей нужно было выбрать три университета из списка университетов-партнеров. Алена выбрала учебные заведения в Германии, Польше и Турции, а затем, по ее словам, Турция выбрала ее. Спустя несколько месяцев пришло приглашение обучаться в течение года в Средневосточном техническом университете в Анкаре.

Февральское впечатление от Турции: тепло!

- Турция и Беларусь очевидно отличаются, а какие отличия произвели на вас самое большое впечатление?

— Первые впечатления — здесь тепло. Прилетела я в Стамбул в середине февраля, и уже в аэропорту почувствовала, что мне здесь понравится. Сразу отметила, что здесь очень многолюдно и шумно, а улицы не такие чистые, как у нас.



© Фото: из личного архива Белоруска Алена Грунковская на протяжении года училась в университете Турции

Сейчас трудно вспомнить, что меня впечатлило больше всего, так как сегодня все кажется привычным и уже не удивляет. Безусловно, архитектура и особенности городской планировки отличаются, поведение людей в общественных местах очень отличается: никто не сдерживает эмоций при общении. Удивило и отношение к правилам дорожного движения, вернее — игнорирование их существования как многими водителями, так и пешеходами.

Хочу отметить особое отношение к животным: даже бездомные собаки и коты сытые, часто даже закормленные, и спокойно ведут себя в общественных местах. О бездомных животных заботятся не только неравнодушные люди, но и государство — животные осмотрены, стерилизованы, чипированы. Наверное, отношение к животным и впечатлило, так как в Беларуси мы еще только идем к этому.

- Хоть климат располагает к тому, чтобы полюбить Турцию, сложно ли было адаптироваться в новой стране?

— Возможность жить в кампусе обеспечила мне легкую адаптацию в новой стране и комфортные условия проживания. Кроме этого, мне повезло и с компанией: по программе студенческого обмена кроме меня приехали еще десять белорусов из Минска и Бреста. Много было студентов из стран СНГ. Мы все очень сдружились, со многими общаюсь до сих пор.



© Фото: из личного архива Грунковской Во время путешествия по Турции

Университет обеспечивал студентов всем необходимым настолько, что причины покидать территорию кампуса появлялись не так уж часто. Но мы, конечно же, путешествовали.

Многие поездки организовывались студенческой службой специально для иностранных студентов. Многие поездки мы организовывали сами. Удалось изучить саму Анкару — столицу Турции. Много посещала Стамбул, побывала и в популярных курортных городах — Анталия, Аланья, Кемер, Бодрум, Мерсин, Кушадасы, Измир и других.

- Многим ли иностранным студентам новая культура приглянулась настолько, что они решили остаться жить в стране?

- Трудно сказать, так как из десяти белорусов, которые обучались со мной, никто в Турции не остался. Все вернулись домой и продолжили учебу и жизнь в Беларуси или переехали в какие-то другие страны по учебе/работе/делам семейным. Знаю студентов из Украины, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, России, которые целенаправленно ехали учиться в Турцию, чтобы там и остаться. Мотивы у каждого были свои: более высокий уровень жизни, перспективы построить карьеру по полученной специальности, возможность быть подальше от родителей, любовь к стране, личная жизнь…



© Sputnik Валерий Мельников Турагентство: отдыхающих в Турции больше волнует погода, чем референдум

Не могу сказать, что что-то могло бы заставить меня жить в Турции, но есть вещи, которые до сих пор заставляют меня возвращаться в страну в качестве туриста: климат, природа, турецкая еда, места, которые хотелось бы еще посетить, воспоминания о студенческой жизни и друзья. Я чувствую себя комфортно в этой стране, до сих пор помню турецкий язык.

Светская ли Турция: что меняется в стране

- Какие отношения складываются у турок с иностранцами? Сильно ли разделение на светских и глубоко религиозных граждан в стране?

— Турция — страна контрастов, где, на мой взгляд, сильно чувствуется разделение на светских и глубоко религиозных, богатых и бедных. И это разделение с каждым годом становится более явным, как мне кажется. Возвращаясь в Турцию уже в качестве туриста, наблюдала уже не такую радужную картину, как было раньше.

К иностранцам отношение в общем дружелюбное и гостеприимное. В больших городах и столице к иностранцам относятся более уважительно и культурно, тогда как в курортных городах может наблюдаться активность и повышенное мужское внимание, но ровно до того момента, пока новоиспеченный знакомый не услышит от тебя турецкую речь.



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В общежитии я проживала в одной комнате с тремя турчанками: Джерен — современной девушкой из Стамбула, Эбру — девушкой из многодетной религиозной семьи из деревни, и Букет — религиозной девушкой из курортного города. Джерен любила проводить свободное время в клубах и барах, тогда как Эбру и Букет большую часть времени проводили за готовкой еды и ежедневно совершали намаз, по выходным посещали какой-то религиозный кружок — за пределами университета — для девушек-мусульманок. Мы все были очень разные, но ладили. Даже и не вспомню каких-то конфликтов на бытовой, религиозной или культурной почве.

Стереотип о "русских девушках" срабатывал, но не так часто, как об этом говорят. Конечно, на курортах в больше степени, а в столице — в меньшей. Очень влияет на отношение к "русским девушкам" их собственное поведение и уважение к культуре страны, в которую они приехали. Не раз приходилось слышать от турок и азербайджанцев, что белорусские девушки отличаются своей скромностью и аккуратностью в общении.

- Сейчас продолжаются обсуждения возможности вступления Турции в Евросоюз. Как вам показалось, Турция по ментальности — европейская страна?

— Турция — многонациональная страна с населением почти 80 миллионов человек. Не могу сказать, что европейская по ментальности, но точно — это европеизированная страна. Пожив там, могу сказать: мнение о мусульманах в целом и о турках в частности поменялось в лучшую сторону, а многие проявления восточной ментальности мне теперь более понятны и даже близки.

Турки очень вежливые, общительные и эмоциональные. Они настоящие патриоты: своей страны, своего города, своего университета и даже того микрорайона, в котором живут. Здесь уважают старших, чтят семейные ценности.



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Не на пляж, а в университет

- Разумеется, отличий от учебы в Беларуси и Литве много — а какие основные?

— Учеба в Турции отличалась, прежде всего, масштабом учебного заведения! Я считаю, что мне очень повезло, так как я попала в один из топовых университетов как Турции, так и мира: Ближневосточный технический университет ежегодно входит в топ 100 лучших университетов мира по разным критериям.

Это огромный университет с собственным кампусом — как в американских фильмах! Здесь есть все необходимое для жизни студента: все учебные корпусы на территории кампуса, общежития, стадионы и спортивные залы, собственные отделения банков и почта, продуктовый магазин, кафе и рестораны, аптеки и медицинский центр, магазины одежды, парикмахерская, собственный автобус. Первый месяц ходила только с картой кампуса, чтобы не потеряться и вернуться в общежитие.

Отличия от учебы в Литве — опять-таки, масштаб учебного заведения и организация учебного процесса в нем. Если в Литве я четко знала свой учебный план и график его прохождения, то в Турции каждый студент сам отвечает за собственную информированность и своевременность прохождения учебных курсов, сдачи экзаменов. В университете действует электронная система регистрации учебных курсов, домашних заданий, оценок и так далее.

- А каково находить общий язык с преподавателями?

Преподаватели в Турции — очень открытые и позитивные люди. Многие из них учились и преподавали за границей, что, на мой взгляд, повлияло и на их лояльное отношение и интерес к иностранным студентам. На первых занятиях почти каждый преподаватель спрашивал, есть ли в группе иностранные студенты, и просил рассказать немного о своей стране. Но вот что касается экзаменов и дедлайнов, то иностранцам особо поблажек не делали. Отношения с другими студентами складывались хорошо: почти в каждой группе находились общительные и активные ребята, которые сами инициировали знакомство и даже проводили вводный инструктаж — что да как.

Куда пойти туристу

- Совсем скоро о Турции заговорят не только политологи, интересующиеся развитием ситуации в стране, но, главным образом, туристы. К сожалению, мы все еще знаем о Турции скорее по Анталии. А какие места вы бы советовали посетить туристу, чтобы почувствовать местный колорит?

- Разумеется, за время учебы я побывала на турецких рынках. Они отличаются от наших белорусских изобилием товаров и легкостью общения: здесь торгуются, шутят, спорят и могут дать хорошую скидку или просто так подарить тебе вещь в благодарность за улыбку и пару сказанных слов на турецком языке.



© Sputnik Руслан Кривобок Вещевой рынок в Стамбуле

В Турции очень любят детей, и это проявляется в том числе и на рынке: покупателей с детьми часто угощают фруктами или сладостями. Не раз наблюдала ситуацию, когда ребенок капризничал возле какой-то игрушки или сладости, уговаривая родителей ее купить, а продавец дарил/угощал ребенка просто так.

Местный колорит можно встретить везде. Рекомендую туристу начать знакомство с Турцией с исторической столицы — Стамбула. Уверена, что этот город никого не оставит равнодушным! Кроме популярных курортных маршрутов, рекомендую, по возможности, не обделять вниманием и маленькие города.