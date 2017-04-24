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Белорусы поминают своих усопших
25.04.2017 09:03 — Разное | Ежедневник
kainsk-eparhia.ru
Сегодня, 25 апреля, православные белорусы отмечают Радуницу – День поминовения усопших.
Языческая традиция была интегрирована Русской православной церковью в свои обряды, и это еще и церковный праздник.
В этот день семьи идут на кладбища, чтобы помянуть своих усопших близких, а в храмах служат заупокойную литургию и панихиду. Ежегодно в этот день на кладбища приходят свыше миллиона белорусов.В Беларуси, единственной среди стран региона, Радуница является не рабочим днем.
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Сегодня, 25 апреля, православные белорусы отмечают Радуницу – День поминовения усопших.
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