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Белорусы поминают своих усопших

25.04.2017 09:03 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы поминают своих усопших

kainsk-eparhia.ru

Сегодня, 25 апреля, православные белорусы отмечают Радуницу – День поминовения усопших.

Языческая традиция была интегрирована Русской православной церковью в свои обряды, и это еще и церковный праздник.

В этот день семьи идут на кладбища, чтобы помянуть своих усопших близких, а в храмах служат заупокойную литургию и панихиду. Ежегодно в этот день на кладбища приходят свыше миллиона белорусов.  

В Беларуси, единственной среди стран региона, Радуница является не рабочим днем. 
 
 
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Сегодня, 25 апреля, православные белорусы отмечают Радуницу – День поминовения усопших.

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