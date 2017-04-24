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Сегодня, 25 апреля, православные белорусы отмечают Радуницу – День поминовения усопших.

Языческая традиция была интегрирована Русской православной церковью в свои обряды, и это еще и церковный праздник.

В этот день семьи идут на кладбища, чтобы помянуть своих усопших близких, а в храмах служат заупокойную литургию и панихиду. Ежегодно в этот день на кладбища приходят свыше миллиона белорусов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы поминают своих усопших Сегодня, 25 апреля, православные белорусы отмечают Радуницу – День поминовения усопших.

В Беларуси, единственной среди стран региона, Радуница является не рабочим днем.