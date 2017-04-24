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C каждым годом ваш брак становится все более и более безумным. Вы уже не помните, когда последний раз вместе проводили время в спокойствии. Годы добавляют только разочарования, враждебности и драмы в отношения, а попытки найти общий язык не приносят плодов. А вдруг это не утрата связи, а что-то другое? Возможно, ваш партнер страдает от расстройства личности (PD).

Существует несколько видов расстройства: параноидное, шизоидное, шизотипическое, антисоциальное, пограничное, нарциссическое, истерическое, избегающее, зависимое и обсессивно-компульсивное. В той или иной степени каждому из типов свойственны эгоцентричное поведение, негибкость, искаженное восприятие реальности и неконтролируемые эмоции. Конечно, во время «конфетно-букетного» периода вы могли не заметить признаки расстройства у любимого человека, но уже вступив в брак, некоторые из них могут стать очевидными.

1. «Чувствую себя сумасшедшим». Партнер чувствует себя так, как будто бы он сходит с ума. Он часто не может понять или обсудить то, что происходит с вашим браком. Расстройство может заставить его думать, что он — это ходячая проблема, сотканная из неудач, плохих поступков и страхов. Он все время тревожится, испытывает стресс, ничего не хочет делать с этим и даже впадает в депрессию.

2. «Доктор Джекилл и Мистер Хайд». Вам кажется, что ваш партнер дома и с друзьями — это два разных человека. Хотя расстройство носит первазивный характер (в любом окружении), оно проявляется по-разному с разными людьми. Он может блистать, если хочет кого-то впечатлить, и быть просто на высоте. Но как только ему это удается, то маска слетает и настроение портится.

3. Вы ходите по минным полям. Вам кажется, что вы ходите по минному полю или тонкому льду, пытаясь избежать потенциально опасных моментов. В результате вы становитесь экспертом в считывании эмоций вашего партнера и можете предсказать, что случится дальше. Иногда вы даже радуетесь, когда вашей супруги/супруга нет дома, потому что вам буквально легче дышать без него.

4. Он не меняется. Люди с расстройством личности могут долго говорить о переменах, но они подразумевают, что это партнер должен измениться, чтобы соответствовать им. Они боятся, что их бросят, поэтому стараются доминировать над здоровым партнером, чтобы поставить в зависимое от себя положение.

5. Семейная терапия не работает. Традиционная семейная терапия или семинары не помогают людям с расстройством личности. Большинство из них фиксирует внимание на себе и своих потребностях, одновременно притесняя партнера. Но если оба партнера хотят сохранить брак, то индивидуальная терапия, направленная на личные проблемы и работу с границами, может быть довольно эффективной.

6. У вас появляется постоянное чувство, что вам врут. Бессмысленные преувеличения, избегание чувствительных тем и утаивание важной информации носят перманентный характер. Партнер с расстройством может даже приписывать это поведение вам, пытаясь переложить вину.

7. Манипуляции. Из-за искаженного чувства реальности партнер часто коверкает правду, а чтобы супруг или супруга слушалась его, человек с расстройством личности может прибегнуть к насилию и манипуляциям. Типичным поведением становятся оскорбления, попытка изолировать партнера от друзей и родственников, газлайтинг, запугивание, принуждение к сексу и финансовый контроль.



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8. Отказ принимать ответственность. Если он говорит «прости», то вслед добавляет «…но ты сама…». Человек с расстройством не может по-настоящему нести ответственность за свои поступки. Чтобы не случилось, но в его проступках в той или иной степени виноват партнер. А если кто-то со стороны укажет на его вину, то этот человек сам станет мишенью.

9. Хаос. Эмоциональное напряжение дома зашкаливает, но он наслаждается этим. Спокойствие вынуждает его создавать проблемы из воздуха, чтобы было на что пожаловаться. Он редко бывает чем-то доволен, а если да — то ненадолго.

10. Он в центре вселенной. Самое важное во вселенной — это его чувства, мысли и поступки. Человек с расстройством личности замечает своего партнера лишь тогда, когда хочет в чем-то уличить или обвинить. Он думает, что его эмоции, мысли, действия и представления всегда самые правильные, что приводит к пренебрежению партнером и делает настоящую близость невозможной.

Это не брак, это неравноправное партнерство. Человек с расстройством личности может говорить, что ему/ей нужен здоровый брак, но отношения с таким человеком никогда не будут безопасными и честными для их партнера. И сделать такие отношения более сбалансированными можно только при усилиях и заинтересованности обеих сторон.