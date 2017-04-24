Во вторник спустя неделю после праздника Пасхи, когда в памяти все еще звучат полные жизни слова "Христос воскресе!", люди обычно идут на кладбище и поминают усопших. Настоятель прихода храма Всех Святых города Минска, протоиерей Федор Повный напомнил радио Sputnik Беларусь о том, что название "Радуница" происходит от слова "радость".

"Мы как бы делимся с усопшими радостью о воскресшем Христе, который попрал смертью смерть. Но тут у многих возникает навязчивый вопрос, который задают и мне: если Христос попрал смерть, почему люди продолжают умирать не менее мучительно, чем до его пришествия?" — сказал священнослужитель.

По словам отца Федора Повного, эту общую мысль сформулировал высказал еще в 14-м веке богослов Николай Кавасила: "Последнее средоточие владычества смерти Спаситель совершенно изгнал из природы Воскресением. И если физическая смерть остается, то у нее должен быть высший смысл".

"Есть три вида смерти — телесная, душевная и личная. Телесная — это разлучение души с телом. Душевная — разлучение благодати Божией от души. Эта смерть происходит от греха. И, наконец, личная или вечная смерть — состояние разлучения с Богом в вечности. Из этих трех видов смерти Христос попрал две — душевную и вечную. Достаточно человеку обратиться к Богу с раскаянием, как тут же происходит его воскресение от этих двух смертей", — рассказал Повный.

При этом, по словам священнослужителя, смерть телесную божественная педагогика оставила на этом свете до конца веков, чтобы люди, во-первых, отвергали грех, во-вторых, не липли к мирским удовольствиям и телесной красоте. И наконец, смерть помогает нам исправлять наши нравы, говорит Повный.

"Когда мы вспоминаем усопших, мы должны уметь забыть свое горе и созерцать то великое, что совершается в вечной жизни наших почивших родных. Все меньшее должно быть отстранено, особенно ставшие традицией пьяные посиделки на могилах", — отметил священнослужитель.

В этот день нужно совершить молитвенное поминовение об упокоении души, потому что любая память начинается с молитвы, а все застолья и красивые надгробия нужны не ушедшим, а ныне живым, и таким образом, мы начинаем заниматься самообманом, подчеркнул собеседник Sputnik.

"Душа человека просит только одного — молитвы. Мы молимся, чтобы Господь не по своей справедливости, но по милосердию и любви помиловал души усопших. И если мы вымаливаем души усопших, то и они, наши близкие, ушедшие в вечность, имеют возможность и дерзновение просить о нас, живущих, чтобы наш земной путь привел нас к вечной жизни", — сказал отец Федор.

Беседу с настоятелем прихода храма Всех Святых города Минска, протоиереем Федором Повным о традициях Радуницы слушайте на радио Sputnik Беларусь.