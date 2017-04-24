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Беларусь поднялась на второе место в рейтинге Кубка Федерации после победы над Швейцарией
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Перед встречей со сборной Швейцарии белорусская дружина занимала 5-е место, а теперь после победы в Минске (3:2) и первого в истории выхода в финал заняла вторую позицию. Впереди только сборная Чехии, которая выигрывала Кубок Федерации три последних сезона подряд.
Однако в четвертый раз кряду чешским теннисисткам не удастся победить — они проиграли гостевой полуфинал команде США (2:3) и сложили чемпионские полномочия.
Американки сейчас занимают 3-е место в командном рейтинге. Решающий матч нынешнего турнира состоится в Минске 11−12 ноября.
В прошлые годы команды Беларуси и США лишь однажды встречались в розыгрыше Кубка Федерации. В 2012 году американки победили на своей площадке с «сухим» счетом 5:0.
Сборная США является самой титулованной командой — она 17 раз становилась обладателем Кубка Федерации, прошлый раз — в 2000 году.
Для белорусских теннисисток это будет первый в истории финал неофициального командного чемпионата планеты.
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После победы в полуфинале над швейцарскими теннисистками сборная Беларуси поднялась на второе место в командном рейтинге Кубка Федерации.
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