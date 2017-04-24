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В финале Кубка Федерация, который пройдет в Минске, белоруски примут американок
25.04.2017 10:13 — Разное | Ежедневник
sportpanorama.by
Сборная Беларуси, сенсационно обыгравшая в полуфинале Швейцарию, в ноябре поспорит за звание сильнейшей теннисной женской дружины с американками.
Белоруски обеспечили себе первый в истории выход в финал Кубка Федерации уже в четвертом матче серии. Успех команде принесла победа Арины Соболенко над швейцаркой Викторией Голубич. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:4, а итоговый счёт в противостоянии — 3:1.
Сборной США понадобилось больше усилий, чтобы сломить сопротивление чешек. Итоговый счёт в этой серии - 3:2.
Финал Кубка Федерации — 2017 пройдёт в Беларуси 11 -12 ноября.
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Сборная Беларуси, сенсационно обыгравшая в полуфинале Швейцарию, в ноябре поспорит за звание сильнейшей теннисной женской дружины с американками.
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