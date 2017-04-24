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Гандболисты "Киля", "ПСЖ", "Вардара" и "Веспрема" выиграли первые четвертьфиналы Лиги чемпионов

25.04.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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На европейских гандбольных аренах состоялись первые четвертьфинальные поединки мужской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бывший соперник БГК имени Мешкова на стадии 1/8 финала немецкий «Фленсбург» в первом матче за выход в «Финал четырех» уступил на своей «ФЛЕНС-Арене» македонскому «Вардару» из Скопье со счетом 24:26 (9:15).

Неудачно сыграл у себя дома и оппонент чемпионов Беларуси по групповому этапу ЛЧ венгерский «Пик», проигравший в Сегеде гостям из французского клуба «Пари Сен-Жермен» — 27:30 (14:16).

Еще в двух первых четвертьфинальных встречах хозяева площадок порадовали своих болельщиков. Немецкий «Киль» в присутствии более 10 тыс. зрителей взял верх над испанской «Барселоной» — 28:26 (16:15), венгерский «Веспрем» у себя дома оказался сильнее французского «Монпелье» — 26:23 (13:10).

Ответные игры за попадание в квартет лучших клубов Старого Света пройдут 27−30 апреля.

Тем временем в Париже прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года среди женских команд. Сборная Беларуси попала в 7-ю квалификационную группу вместе с гандболистками Нидерландов, Венгрии и лучшей из предварительной группы «В», в которой сыграют сборные Израиля, Грузии и Косово. Финальный турнир женского континентального первенства состоится во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.

 
 
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На европейских гандбольных аренах состоялись первые четвертьфинальные поединки мужской Лиги чемпионов.

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