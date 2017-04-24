Белорусская АЭС возводится вблизи города Островец в Гродненской области страны. Строительство станции уже давно вступило в активную фазу, и сейчас специалисты БелАЭС уже готовы говорить о том, когда начнется физический пуск станции.

В нынешнем пресс-туре журналисты смогли убедиться: кадры годичной давности разительно отличаются от нынешней "картинки".

За год на площадке произошли кардинальные изменения. На полную высоту возведены градирни, завершается строительство первого реакторного блока, установлен корпус реактора. Ведется монтаж и устройство внешней защитной оболочки второго реакторного блока, построено здание турбины для первого блока и больше половины здания для второй турбины, возведено множество других важных технологических объектов.

Во время пресс-тура журналистам уже смогли показать практически полностью весь технологический цикл производства ядерной энергии.