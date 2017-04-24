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Как строят БелАЭС: редкие кадры с высоты первого блока
25.04.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Белорусская АЭС возводится вблизи города Островец в Гродненской области страны. Строительство станции уже давно вступило в активную фазу, и сейчас специалисты БелАЭС уже готовы говорить о том, когда начнется физический пуск станции.
В нынешнем пресс-туре журналисты смогли убедиться: кадры годичной давности разительно отличаются от нынешней "картинки".
За год на площадке произошли кардинальные изменения. На полную высоту возведены градирни, завершается строительство первого реакторного блока, установлен корпус реактора. Ведется монтаж и устройство внешней защитной оболочки второго реакторного блока, построено здание турбины для первого блока и больше половины здания для второй турбины, возведено множество других важных технологических объектов.
Во время пресс-тура журналистам уже смогли показать практически полностью весь технологический цикл производства ядерной энергии.
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Министерство энергетики Беларуси и РУП "БелАЭС" после годичного перерыва пригласили журналистов оценить, что сделано на площадке строительства станции.
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