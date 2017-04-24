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Проект «Правила жизни» журнала Esquire стал культовым. В нем лица поколения предстают такими, какие они есть — без ретуши. Честность, юмор и мудрость респондентов позволяют читателю найти ответы на собственные вопросы.

Мы решили, что участницы проекта «Леди Босс 2017» ничем не хуже тех предпринимателей, чьи мысли публикуют в Esquire.

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И предоставляем каждой леди возможность рассказать о том, как она строит свою жизнь. Нам интересно узнать, как по-разному могут ответить на одни и те же вопросы успешные, сильные, умные женщины.

Сегодня знакомимся с Верой Быковой — учредителем «Учебно-педагогического комплекса, детского сада — начальной школы „Апельсин“».





Большая мечта

Мою мечту я сформулирую так: успех в жизни моих «команд». У меня их три:

Команда № 1: мои родные — муж, родители, дети, внуки, мои родственники.

Команда № 2: мои сотрудники. Команда, создающая «Апельсин». Это совершенно потрясающие, интереснейшие люди, с которыми можно идти хоть на край света.

Команда № 3: мои друзья. Их немного. С некоторыми мы вместе уже сорок (!) лет. Неважно, где мы находимся — за тысячи километров друг от друга или близко, это для нас не помеха — мы всегда рядом и готовы подставить друг другу плечо.

Я мечтаю, чтобы они все ощущали себя успешными, и делаю для этого все возможное. Честно признаюсь, не всегда это получается. Но важно держать мечту в голове и всегда, как по барометру, сверять по ней свои действия и поступки. И терпение — это уж обязательно — всему приходит свое время. Научиться ждать, не раздражаясь, не тоскуя, не взглядывая поминутно на часы — когда уже? Сделать все, что в моих силах, расслабиться — и вот она и исполнилась, моя мечта, как-то буднично, как будто так и должно было быть… А впереди? Впереди новая мечта!

Своя игра

Страшно было не начинать свое дело. Страшно было уходить с той работы, которой отдала почти 8 лет жизни. Пойти, забрать трудовую «в никуда», сжечь мосты. Остаться одной. Что дальше? 90-е годы. Полный хаос в стране, в голове и дырка в кармане. Выходить из дома за зарплатой в 5 $ в месяц — нет никакого смысла. А дети маленькие, а дом недостроен, муж на заработках, и неизвестно, заработает ли что-то… Выбора не было, вернее, он был единственно возможный для меня: «Начать играть в свою игру».

После принятия решения все остальное было гораздо проще и веселее. Чего ныть и страдать? Действовать, и как можно активнее. И сразу во всех «должностях» в одном лице: директор, завхоз, преподаватель, уборщица и сторож. И так 24 часа в сутки 365 дней в году 5 лет подряд с переменным успехом, постепенно набирая обороты, увеличивая штат, развивая дело. Через моменты полной безысходности и тоски до ощущения полета и невероятного подъема. Спасибо всем, кто был в эти трудные годы рядом и поддерживал меня: моим родителям, моим родным, друзьям и знакомым, сотрудникам, которые и сейчас, спустя 22 года, по-прежнему работают в «Апельсине». Всем, кто поверил в меня и продолжает верить сейчас. Всем — низкий поклон.

Зарядка внутреннего аккумулятора

Если добиться состояния внутренней гармонии и покоя, подзарядка не требуется. Важно оставаться в нем, не съехать — ведь эмоции-то есть!

Что, если все-таки «съехала»? В таком случае прибегаю к «физике»: йога, танцы, цветы, отпуск, музыка…

И внуки! Внуки — лучшая в мире перезагрузка! Время внезапно останавливается. Весь окружающий мир приближается и магически преображается. Запахи, звуки, краски — все вдруг становится ярче.

Оказывается:

жуки ползают, самолеты летают, потрясающий мусоровоз приезжает во двор каждый день и творит невероятные чудеса с этими ящиками.

Мир просто переполнен потрясающими событиями! О какой «серости жизни» может идти речь?





Слёзы счастья

Ой, сколько слез было пролито на работе! И от обиды, и от радости, и от бог его знает от чего. Сейчас и не упомнишь. Но наверное, самые искренние слезы — это слезы радости за наш чудесный корабль с названием «Апельсин».

За его удивительную команду педагогов и родителей.

Это слезы гордости за 658 наших выпускников. А какие они сейчас красавцы — наши выпускники! Их и не узнать. С каждым годом взрослеют. Скоро «апельсиновых» внуков будем нянчить!

Ну вот. Так и знала: уже опять слезы и полились…

«Чистое везение»

Я придерживаюсь мнения, что ничего в жизни не происходит случайно. Поэтому везение для меня — это закономерный итог всех сделанных нами до этого выборов, поступков. Не верю в везение, верю в судьбу, которую мы же сами своими руками и пишем. Брэнсон, который говорит: «Без чистого везения в бизнесе, к сожалению, не обойтись» — в данном случае лукавит. Вот уже кто-кто, а он точно знает, кто в его судьбе играет определяющую роль — он сам!

«Мир вокруг меня такой, как и внутри» — этот девиз Ирины Хакамады по жизни стал для меня определяющим.

Везение? Конечно! Я вообще везучая, со мной мой ангел-хранитель — и это … Догадываетесь, кто?





Первые учителя

Моя бабушка. Мой отец. И вообще, все самое главное и интересное со мной происходило в детстве. Все мы оттуда родом!

После, во взрослой жизни, тоже были учителя. Люблю рассказывать истории. Вот одна из них. Про учителей с большой буквы.

17 лет назад я еще работала директором «Апельсина» и «билась рыбой об лед», пытаясь поставить наш бизнес на ноги. А он как-то все валился то в одну сторону, то в другую, помощи просить — ни за что, я ведь «все сама». Короче, «загналась» окончательно, но виду не подавала. И водили в «Апельсин» в то время ребенка замечательные ребята, которые привезли в Минск тренинг «Открытый форум». Я, конечно же, женщина самодостаточная, мне тренинги никакие не нужны, я и так про все сама знаю, пошла на «Открытый форум» только из уважения.

Не хочу делать рекламу, тем более что в Минск они после этого не приезжали, но пинок я получила тогда тот, который был мне нужен! Мои дорогие Учителя, Володя Герасичев и Ваня Маурах, низкий вам поклон, помню все ваши уроки.

В результате тренинг прошел мой муж, мои оба сына, вся бывшая на тот момент команда «Апельсина». Мы вылезли из долгов, построили и ввели в эксплуатацию новое здание начальной школы, открыли новый бизнес, нарастили обороты.

И эта история не закончилась, а, слава Богу, продолжается. Вот только название у нее немного изменилось: «Леди Босс — 2017»!

«Мы молоды, пока мы изменяемся» — девиз Владимира Яковлева, основателя фестиваля «Возраст счастья» — движет мной и сейчас.

Вот и опять пора за парту!

Самая радостная трата в жизни

1995 год. Август. «Апельсин» готов к приему детей, в отличие от самих детей и их родителей. Потому что это был первый опыт частного загородного детского сада в РБ, и к такому маркетинговому ходу наша ЦА оказалась совсем не готова.

В голове сумбур, в кармане последние 20 $ и абсолютное непонимание, что ждет нас впереди.

Но… Совсем недалеко от нас закрывается теплица и распродаются кусты роз, причем совсем по дешевке! Потрясающие сорта! Роза Флорибунда, Айсберг, Альба, Фламинго… Короче, сердце просто останавливалось от одних только названий!

И что вы думаете? Вот эти последние 20 $ я трачу на покупку этих самых кустов!

«Прямо перед входом в детский сад будет розарий!» — весело заявила своим коллегам. Ответом мне было глухое молчание. Будущие сотрудники смотрели на меня обреченно, как на сумасшедшую.

Прошли годы. С тех пор розы у нас неоднократно менялись, но традиция каждую весну высаживать молодые кусты осталась до сих пор.

Были потрачены эти 20 $ с пользой? В то время вряд ли. Но они дали удивительные всходы!

Как удержать команду

Признаюсь, я не авторитарный лидер. Я всегда стараюсь подобрать сильную команду. По-моему, это высказывание Капицы: «Задача хорошего руководителя — не мешать умным людям работать» — оно мне очень нравится. Конечно, работать с сильными специалистами непросто. Звезды требуют внимания, заботы, терпения, они капризны, упрямы и иногда очень хочется «наконец поставить эту выскочку на место». Но как же приятно наблюдать за их работой, когда они вдохновлены и легонько так отрываются от земли. Тогда точно паришь с ним рядом, ласково заглядывая в глаза, получая совершенно невероятный заряд одновременно нежности и силы.

Надо ли мотивировать сотрудников? Конечно. Но лучше, когда они сами замотивированы на ту деятельность, которая приносит им кайф. Найти такую «кнопочку» у человека, правильно его сориентировать — и вот вы уже вместе с ним наслаждаетесь совместной деятельностью!

Контролировать? Как контролировать человека, если его пребывание на работе выходит за рамки «просто прийти-поработать-уйти»? Это часть его жизни? Он засыпает с мыслью о том, что принесет завтра детям, а просыпается с готовым решением. Подолгу засиживается за тетрадками совсем не в рабочее время. А в выходные несется на книжную ярмарку — вдруг что-то интересное привезли?

Что? Так не бывает? А педагогам по-другому никак нельзя. Дети — самый чуткий индикатор, их не обманешь. Пока ты им интересен, тебя будут обожать, ждать всяких «сюрпризиков» и сказок из рукавов. Будут стремглав бежать в класс и, запыхавшись, с порога: «А что у нас будет сегодня?!». И такое чудо каждое утро…

Как сказать: «вы уволены»?

Не всегда процедура «уволить человека» несет негативный смысл. Бывает, что сам он принять ответственное решение не в состоянии, а пора. Надо двигаться дальше, что-то менять в жизни, посмотреть на себя несколько с другой стороны, переосмыслить свои поступки. Самому это сделать бывает некомфортно.

Я нечасто за свою руководящую жизнь увольняла людей, как правило, это происходило по взаимному желанию. И, отдавая трудовую книжку, я всегда говорила: «Счастливо! Желаю вам успехов. Но, если вдруг будет плохо, приходите, мы всегда для вас открыты».

Почему вы — победительница «Леди Босс — 2017»?

Не думаю, что я победительница. Не за этим пришла в проект и не к победе стремлюсь. Уже со многими девочками познакомилась поближе и всей душой их полюбила. Какие же они все суперские! Можно бесконечно любоваться каждой из участниц и наслаждаться общением с ними. Спасибо проекту за такую потрясающую возможность!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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